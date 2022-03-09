В США начались гонения против председателя Координационного совета российских соотечественников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян. Дипмиссия РФ призвала власти США окончить преследование россиян.

«Требуем прекращения гонений на соотечественников. Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с родиной, реализовывать культурные и исторические проекты», — говорится в сообщении посольства РФ в США в Telegram. В заявлении также отмечается, что официальные лица США игнорируют призывы Кремля обеспечить российской общине права, которые прописаны в первой поправке к конституции страны.

Ранее минюст США выдвинул против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон. Ей предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения, пишет деловая газета «Взгляд».

После начала спецоперации на Украине многие россияне столкнулись с русофобией в интернете. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Он назвал это вынужденной мерой и отметил, что Россию лишили шансов поступить иначе. Обязательным условием спецоперации является корректное и острожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

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