Аналитики: в Перми вырос спрос на рабочих

В среднем по России количество вакансий увеличилось на 26% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае у компаний резко вырос спрос на сотрудников. В феврале в регионе количество вакансий увеличилось на 43% по сравнению с февралем 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в компании HeadHunter.

«В феврале 2022 года количество активных вакансий в Пермском крае выросло на 43% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года», — говорится в исследовании. В среднем по России такой показатель равняется 26%.

По сравнению с январем текущего года вакансий стало на 7% больше. Больше всего за год вырос спрос на вакансии из группы «Инсталляция и сервис» (+167% к февралю 2021 года), «Спорт, фитнес, красота» (+145%), «Строительство, недвижимость» (+122%), «Транспорт, логистика» (+107%), «Добыча сырья» (+106%). В то же время, менее востребованы в крае стали страховщики (-63%), рабочие в автомобильном бизнесе (-29%), консультанты (-27%), юристы (-18%), ученые и учителя (-15%) и сотрудники банков (-13%).

Ранее власти региона предупредили о возможном росте безработицы на фоне санкций из-за спецоперации России на Украине. В связи с этим открылись консультационные пункты для рабочих и организаций.