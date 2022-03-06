В Кургане McDonald’s пока обслуживает клиентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ресторан сети McDonald’s в ТЦ «ГиперСити» в Кургане работает до конца недели. Об этом URA.RU рассказали сотрудники сети.

«Работаем до конца недели, а затем нас закрывают. Но документов пока никаких нет, только устно сказали», — уточнили сотрудницы McDonald’s.

8 марта гендиректор Крис Кемпчински опубликовал на сайте компании, что в России временно закроются рестораны сети McDonald’s. Назвать сроки открытия ресторанов он не смог, допустив возможность принятия дополнительных мер. Причина связана с проведением Россией спецоперации по денацификации Украины.

Санкционное давление на Россию не прекращается несколько лет. Введение ряда ограничений нацелено против рядовых граждан, а не только в отношении руководства страны. Правительство РФ тем временем рассчитывает, что уход иностранных компаний даст шанс российскому бизнесу занять свободные ниши.