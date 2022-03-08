В ХМАО идет борьба за пост мэра в оппозиционном районе

В ХМАО на пост главы Алябьевского уже есть пять кандидатов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Территориально-избирательная комиссия Советского района завершает прием документов от кандидатов на пост главы поселка Алябьевский. Этот муниципалитет считается одним из самых оппозиционных в Югре из-за активности партии КПРФ. Информацию о уже заявившихся претендентах на пост мэра поселка сообщили URA.RU в районном ТИК.

«9 марта завершается подача документов на пост главы поселка. Пока заявилось пять человек. От „Единой России“ — Анна Кудрина, Виталий Пояркин от „Справедливой России-Патриоты-За правду“. Вячеслав Соснин от КПРФ, Александр Страхов от ЛДПР и Александр Блинов идет самовыдвиженцем», — прокомментировала председатель ТИК Советского района Галина Кайсина. Она также добавила, что выборы должны будут состояться 24 апреля. По предварительной оценке, проблем с оформлением документов у кандидатов нет.

Источник URA.RU, близкий к администрации Советского района, считает, что фаворитом на пост главы Алябьевского является кандидат от «Единой России» Анна Кудрина. «Она является и. о. главы поселка, пользуется авторитетом у местного населения. К тому же большое значение имеет то, что она является ставленником бывшего главы Алябьевского — Юлии Кочуровой. Так что коммунистам здесь ловить нечего будет, не смотря на их традиционно сильные позиции в Советском районе», — считает собеседник агентства. Дозвониться до лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева по имеющемуся в распоряжении редакции агентства номеру телефона на момент публикации не удалось. Он находится вне зоны действия сети.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Советского района Евгений Буренков начал обновлять управленческую команду. На должность своего заместителя он назначил экс-главу поселка Алябьевский Юлию Кочурову.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам