Сеть ресторанов продолжает работу в Тюмени, несмотря на заявление президента компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сеть ресторанов McDonald’s в Тюмени работает в обычном режиме. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, посетивший точку на улице Мориса Тореза. Ранее на сайте компании было опубликовано заявление главы корпорации Криса Кемпчински, о временном закрытии всех ресторанов сети в России.

«McDonald’s на Мориса Тореза в Тюмени работает как обычно. Люди сидят в зале, делают заказы на вынос, сотрудники обслуживают гостей», — сообщил корреспондент URA.RU, посетивший один из ресторанов сети.

Комментировать возможное закрытие точки администрация ресторана не стала. URA.RU направило запрос в российскую пресс-службу компании «Макдоналдс». На горячей линии журналисту сообщили, что «официальная информация о закрытии пока не поступала».

8 марта на официальном сайте «Макдоналдс» появилось заявление главы компании Криса Кемпчински. В нем он рассказал, что рестораны сети в России будут временно закрыты, в связи с ситуацией на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что из-за проведения спецоперации РФ на Украине, наша страна подвергается неоправданно жестким санкциям.