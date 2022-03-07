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04 марта 2022

Тюменский McDonald’s продолжает работу несмотря на санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Макдональдс. Курган , макдоналдс
Сеть ресторанов продолжает работу в Тюмени, несмотря на заявление президента компании Фото:
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Сеть ресторанов McDonald’s в Тюмени работает в обычном режиме. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, посетивший точку на улице Мориса Тореза. Ранее на сайте компании было опубликовано заявление главы корпорации Криса Кемпчински, о временном закрытии всех ресторанов сети в России.

«McDonald’s на Мориса Тореза в Тюмени работает как обычно. Люди сидят в зале, делают заказы на вынос, сотрудники обслуживают гостей», — сообщил корреспондент URA.RU, посетивший один из ресторанов сети.

Комментировать возможное закрытие точки администрация ресторана не стала. URA.RU направило запрос в российскую пресс-службу компании «Макдоналдс». На горячей линии журналисту сообщили, что «официальная информация о закрытии пока не поступала».

8 марта на официальном сайте «Макдоналдс» появилось заявление главы компании Криса Кемпчински. В нем он рассказал, что рестораны сети в России будут временно закрыты, в связи с ситуацией на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что из-за проведения спецоперации РФ на Украине, наша страна подвергается неоправданно жестким санкциям.

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Сеть ресторанов McDonald’s в Тюмени работает в обычном режиме. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, посетивший точку на улице Мориса Тореза. Ранее на сайте компании было опубликовано заявление главы корпорации Криса Кемпчински, о временном закрытии всех ресторанов сети в России. «McDonald’s на Мориса Тореза в Тюмени работает как обычно. Люди сидят в зале, делают заказы на вынос, сотрудники обслуживают гостей», — сообщил корреспондент URA.RU, посетивший один из ресторанов сети. Комментировать возможное закрытие точки администрация ресторана не стала. URA.RU направило запрос в российскую пресс-службу компании «Макдоналдс». На горячей линии журналисту сообщили, что «официальная информация о закрытии пока не поступала». 8 марта на официальном сайте «Макдоналдс» появилось заявление главы компании Криса Кемпчински. В нем он рассказал, что рестораны сети в России будут временно закрыты, в связи с ситуацией на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что из-за проведения спецоперации РФ на Украине, наша страна подвергается неоправданно жестким санкциям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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