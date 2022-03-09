Главу челябинского района выберут из пяти претендентов

Фаворитом выборов по-прежнему считается Евгений Светлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсная комиссия определит претендента на пост главы Еманжелинского района (Челябинская область) 10 марта из пяти кандидатов. Об этом сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

«К участию допущены пять человек. Сегодня кандидатов рассмотрит конкурсная комиссия. Сессия районного совета, на которой из прошедших фильтр претендентов выберут главу муниципалитета, ориентировочно состоится 16 марта», — пояснил URA.RU Фартыгин.

На конкурс заявились машинист-инструктор ЮУЖД Иван Цивилев, бизнесмен Евгений Райс, действующий глава района Евгений Светлов, заместитель мэра Еманжелинска Андрей Энтин и юрист мэрии Еманжелинска Нурлан Кимибаев. По информации URA.RU, образовательный и управленческий ценз имеют шанс пройти три последних кандидата. На выборах же 16 марта максимальные шансы у Светлова.

Чиновник управлял Еманжелинском с 2012 года. В марте 2017 года он переизбрался главой муниципального района.