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Главу челябинского района выберут из пяти претендентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Обертас встреча с партактивом Еманжелинск Увелка Южноуральск. Челябинск., светлов евгений
Фаворитом выборов по-прежнему считается Евгений Светлов Фото:

Конкурсная комиссия определит претендента на пост главы Еманжелинского района (Челябинская область) 10 марта из пяти кандидатов. Об этом сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

«К участию допущены пять человек. Сегодня кандидатов рассмотрит конкурсная комиссия. Сессия районного совета, на которой из прошедших фильтр претендентов выберут главу муниципалитета, ориентировочно состоится 16 марта», — пояснил URA.RU Фартыгин.

На конкурс заявились машинист-инструктор ЮУЖД Иван Цивилев, бизнесмен Евгений Райс, действующий глава района Евгений Светлов, заместитель мэра Еманжелинска Андрей Энтин и юрист мэрии Еманжелинска Нурлан Кимибаев. По информации URA.RU, образовательный и управленческий ценз имеют шанс пройти три последних кандидата. На выборах же 16 марта максимальные шансы у Светлова.

Чиновник управлял Еманжелинском с 2012 года. В марте 2017 года он переизбрался главой муниципального района.

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Конкурсная комиссия определит претендента на пост главы Еманжелинского района (Челябинская область) 10 марта из пяти кандидатов. Об этом сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин. «К участию допущены пять человек. Сегодня кандидатов рассмотрит конкурсная комиссия. Сессия районного совета, на которой из прошедших фильтр претендентов выберут главу муниципалитета, ориентировочно состоится 16 марта», — пояснил URA.RU Фартыгин. На конкурс заявились машинист-инструктор ЮУЖД Иван Цивилев, бизнесмен Евгений Райс, действующий глава района Евгений Светлов, заместитель мэра Еманжелинска Андрей Энтин и юрист мэрии Еманжелинска Нурлан Кимибаев. По информации URA.RU, образовательный и управленческий ценз имеют шанс пройти три последних кандидата. На выборах же 16 марта максимальные шансы у Светлова. Чиновник управлял Еманжелинском с 2012 года. В марте 2017 года он переизбрался главой муниципального района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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