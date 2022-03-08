Спецназовец из ХМАО погиб во время спецоперации на Украине

Во время российской спецоперации на Украине погиб военнослужащий второй отдельной бригады специального назначения (г. Псков) Андрей Шамко. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
«В Югре у Андрея проживают его близкие — родители, сестра. Супруга родом из Рязани, совместно проживали в Пскове после распределения. В телефонном разговоре с семьей губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования, сказала слова поддержки», — сообщили в депсвязей. Известно, что Шамко погиб 24 февраля во время спецоперации на Украине.
Власти ХМАО также добавили, что семье погибшего оказывается вся необходимая помощь в соответствии с российским законодательством. Родители и вдова погибшего будут обеспечены мерами социальной поддержки для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Администрацией города оказывается все необходимое в организации похорон. Похороны и прощание с погибшим состоятся в Нефтеюганске.
Ранее URA.RU сообщало о другом военнослужащем из ХМАО, который погиб во время спецоперации на Украине. Речь идет об Игоре Василенко из Нижневартовска. В Минобороны РФ признают, что среди российских солдат есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил».
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.
Во время российской спецоперации на Украине погиб военнослужащий второй отдельной бригады специального назначения (г. Псков) Андрей Шамко. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «В Югре у Андрея проживают его близкие — родители, сестра. Супруга родом из Рязани, совместно проживали в Пскове после распределения. В телефонном разговоре с семьей губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования, сказала слова поддержки», — сообщили в депсвязей. Известно, что Шамко погиб 24 февраля во время спецоперации на Украине. Власти ХМАО также добавили, что семье погибшего оказывается вся необходимая помощь в соответствии с российским законодательством. Родители и вдова погибшего будут обеспечены мерами социальной поддержки для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Администрацией города оказывается все необходимое в организации похорон. Похороны и прощание с погибшим состоятся в Нефтеюганске. Ранее URA.RU сообщало о другом военнослужащем из ХМАО, который погиб во время спецоперации на Украине. Речь идет об Игоре Василенко из Нижневартовска. В Минобороны РФ признают, что среди российских солдат есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.