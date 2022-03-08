08 марта 2022
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04 марта 2022

Спецназовец из ХМАО погиб во время спецоперации на Украине

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, гвоздики, акция памяти, похороны, военная форма
Андрей Шамко с 2018 года служил в спецназе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время российской спецоперации на Украине погиб военнослужащий второй отдельной бригады специального назначения (г. Псков) Андрей Шамко. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В Югре у Андрея проживают его близкие — родители, сестра. Супруга родом из Рязани, совместно проживали в Пскове после распределения. В телефонном разговоре с семьей губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования, сказала слова поддержки», — сообщили в депсвязей. Известно, что Шамко погиб 24 февраля во время спецоперации на Украине.

Власти ХМАО также добавили, что семье погибшего оказывается вся необходимая помощь в соответствии с российским законодательством. Родители и вдова погибшего будут обеспечены мерами социальной поддержки для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Администрацией города оказывается все необходимое в организации похорон. Похороны и прощание с погибшим состоятся в Нефтеюганске.

Ранее URA.RU сообщало о другом военнослужащем из ХМАО, который погиб во время спецоперации на Украине. Речь идет об Игоре Василенко из Нижневартовска. В Минобороны РФ признают, что среди российских солдат есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.

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Во время российской спецоперации на Украине погиб военнослужащий второй отдельной бригады специального назначения (г. Псков) Андрей Шамко. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «В Югре у Андрея проживают его близкие — родители, сестра. Супруга родом из Рязани, совместно проживали в Пскове после распределения. В телефонном разговоре с семьей губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования, сказала слова поддержки», — сообщили в депсвязей. Известно, что Шамко погиб 24 февраля во время спецоперации на Украине. Власти ХМАО также добавили, что семье погибшего оказывается вся необходимая помощь в соответствии с российским законодательством. Родители и вдова погибшего будут обеспечены мерами социальной поддержки для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Администрацией города оказывается все необходимое в организации похорон. Похороны и прощание с погибшим состоятся в Нефтеюганске. Ранее URA.RU сообщало о другом военнослужащем из ХМАО, который погиб во время спецоперации на Украине. Речь идет об Игоре Василенко из Нижневартовска. В Минобороны РФ признают, что среди российских солдат есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.
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