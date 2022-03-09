Heineken перестает продавать пиво в России

Пивзаводы продолжают работать Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом заводы продолжают работать.

«Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola приостанавливает работу в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Также из РФ уходит PepsiCo.