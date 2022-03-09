Heineken перестает продавать пиво в России

Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом заводы продолжают работать.
«Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом заводы продолжают работать. «Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola приостанавливает работу в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Также из РФ уходит PepsiCo.