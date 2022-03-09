Heineken перестает продавать пиво в России

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Пивзаводы продолжают работать Фото:
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Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом заводы продолжают работать.

«Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola приостанавливает работу в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Также из РФ уходит PepsiCo.

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Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом заводы продолжают работать. «Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola приостанавливает работу в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Также из РФ уходит PepsiCo.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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