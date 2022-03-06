Губернатор Шумков объявил о пожароопасном сезоне

Пожароопасный сезон начнется в Курганской области в первой половине апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожароопасный сезон в восьми муниципальных округах и трех районах Курганской области начнется 8 апреля. В остальных муниципалитетах, в том числе в Кургане, он стартует 15 апреля. Постановление об этом подписал губернатор Вадим Шумков.

«Установить начало пожароопасного сезона в 2022 году. На территории Альменевского, Звериноголовского, Куртамышского, Макушинского, Петуховского, Половинского, Целинного, Щучанского муниципальных округов, а также Катайского, Притобольного, Сафакулевского районов — с 8 апреля 2022 года», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

С 15 апреля пожароопасный сезон начнется в Кургане, Шадринске, а также в оставшихся 10 округах и трех районах области. Власти ожидают, что к этим срокам сойдет снежный покров в лесах региона. «Органам исполнительной власти Курганской области в пределах соответствующих полномочий обеспечить в установленные сроки реализацию плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2022 года», — также указано в постановлении.

В 2021 году пожароопасный сезон в Курганской области начался примерно в такие же сроки. «От 95 до 99 процентов возгораний — это человеческий фактор. Не будем поджигать — не будем гореть», — заявлял тогда Шумков. Из-за пожароопасного сезона в прошлом году была запрещена весенняя охота на водоплавающую дичь в общедоступных охотничьих угодьях. В регионе происходили крупные лесные пожары, из-за которых возбуждались уголовные дела. Областные власти устанавливали вознаграждение в 10 тысяч рублей за информацию о лицах, по чьей вине возник лесной пожар.

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