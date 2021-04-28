В Курганской области сгорел лес на миллионы рублей

В Целинном районе сгорели десятки гектаров леса, ущерб превысил 58 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ущерб от пожара в Целинном районе Курганской области, в результате которого сгорели десятки гектаров леса, превысил 58 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Произошло возгорание сухой травы с распространением на лесопосадки сосны. В результате огнем повреждены лесные культуры на общей площади 54,9 га. Предварительный ущерб для лесничества составляет более 58 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено ГУ МЧС России по Курганской области по ч.2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если они причинили крупный ущерб), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Пожар в Целинном районе произошел 21 апреля в 8,5 км от села Усть-Уйского, сообщало ранее URA.RU. В администрации района заявляли, что причиной стал поджог сухой травы на поле одного из арендаторов, откуда огонь перекинулся на лесопосадки. Позже в этом же районе произошел еще один крупный лесной пожар, огонь угрожал селу Михалево. С 23 апреля в Курганской области введен особый противопожарный режим.