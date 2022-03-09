В Луганске прогремел мощный взрыв

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, храм, церковь, церковная лавка, днр, артобстрел, разрушения, последствия взрыва, новогнатовка
Очевидцы сообщают о новом взрыве в Луганске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мощный взрыв прогремел в Луганске. Как сообщает Луганский информационный центр, звук взрыва был слышен во всех районах города.

«Инцидент произошел на юго-западе города. Последовала сильная взрывная волна. Звук взрыва был слышен во всех районах города», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Луганской нефтебазе в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины вспыхнул пожар. Представитель Луганской народной республики по политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что по нефтебазе был нанесен удар «Точкой-У» (тактическим ракетным комплексом — прим. URA.RU).

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Мощный взрыв прогремел в Луганске. Как сообщает Луганский информационный центр, звук взрыва был слышен во всех районах города. «Инцидент произошел на юго-западе города. Последовала сильная взрывная волна. Звук взрыва был слышен во всех районах города», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Ранее на Луганской нефтебазе в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины вспыхнул пожар. Представитель Луганской народной республики по политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что по нефтебазе был нанесен удар «Точкой-У» (тактическим ракетным комплексом — прим. URA.RU).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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