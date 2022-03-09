В Луганске прогремел мощный взрыв

Очевидцы сообщают о новом взрыве в Луганске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мощный взрыв прогремел в Луганске. Как сообщает Луганский информационный центр, звук взрыва был слышен во всех районах города.

«Инцидент произошел на юго-западе города. Последовала сильная взрывная волна. Звук взрыва был слышен во всех районах города», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Луганской нефтебазе в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины вспыхнул пожар. Представитель Луганской народной республики по политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что по нефтебазе был нанесен удар «Точкой-У» (тактическим ракетным комплексом — прим. URA.RU).