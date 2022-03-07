ТАСС: в Луганске из-за обстрела ВСУ вспыхнула нефтебаза

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, пожарные, чс
МЧС Луганской народной республики пытается погасить пожар на нефтебазе, сообщил Родион Мирошник (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Луганской нефтебазе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Луганской народной республики по политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родиона Мирошника.

«ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе! Прилет из чего-то тяжелого, возможно „Точка-У“ (тактический ракетный комплекс, прим. URA.RU), в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», — цитирует Родиона Мирошника ТАСС.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщала о взрыве на нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР). В результате пострадали мирные жители. По данным правительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращении, в том случае ВСУ также нанесли удар с помощью ракетного комплекса 9К79-1 «Точка-У».

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Она нужна для того, чтобы в Донбассе не убивали мирных граждан, пояснял Путин. Он также напомнил, что Украина не выполняла Минские соглашения, а ее вступление в НАТО привело бы к войне России с альянсом.

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На Луганской нефтебазе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Луганской народной республики по политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родиона Мирошника. «ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе! Прилет из чего-то тяжелого, возможно „Точка-У“ (тактический ракетный комплекс, прим. URA.RU), в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», — цитирует Родиона Мирошника ТАСС. Ранее Народная милиция ЛНР сообщала о взрыве на нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР). В результате пострадали мирные жители. По данным правительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращении, в том случае ВСУ также нанесли удар с помощью ракетного комплекса 9К79-1 «Точка-У». Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Она нужна для того, чтобы в Донбассе не убивали мирных граждан, пояснял Путин. Он также напомнил, что Украина не выполняла Минские соглашения, а ее вступление в НАТО привело бы к войне России с альянсом.
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