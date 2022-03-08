Екатеринбургская епархия отдаст сторонникам отца Сергия коровник

Епархия требует признать своей собственностью монастырь отца Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Екатеринбургская епархия отказалась от претензий на склад с сеном и коровник Среднеуральского женского монастыря, настоятелем которого был осужденный экс-схиигумен отец Сергий (Николай Романов). Это следует из постановления арбитражного суда Уральского округа.

Из списка объектов, которые епархия требует признать своей собственностью пропало здание склада с сеном и здание коровника. При этом епархия по-прежнему просит суд признать ее право на несколько келий и других зданий Среднеуральского женского монастыря. В список входит 12 объектов.

По замыслу представителей епархии, признание собственности монастыря поможет решить многие юридические вопросы. Заседание назначено на 15 апреля.

Монастырь занимал отец Сергий до момента его задержания в 2020 году. После этого Романов отказался возвращаться в монастырь несмотря на то, что его сторонники настаивали на праве владения зданиями. По их словам, кельи являются основным местом жительства монахинь.

Отца Сергия признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Однако Романова не отправили в колонию, а оставили в СИЗО, поскольку в его отношении завели еще одно уголовное дело — об экстремизме.