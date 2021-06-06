Отец Сергий отказался от своего монастыря

Отец Сергий не хочет возвращаться в монастырь, откуда вывели всех послушниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Отлученный от церкви схиигумен Сергий (Николай Романов) не собирается возвращаться в среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Там он был духовником с момента стройки в 2002 году.

«Я не буду возвращаться к кирпичам монастырским. Господь Бог не в бревнах, а в ваших сердцах», — цитирует опального игумена telegram-канал «Защита отца Сергия».

Такое решение он принял из-за того, что оттуда ушли насельницы (монах или послушник, постоянно живущий в монастыре и подчиняющийся его уставу — прим. URA.RU). «С изгнанием насельников из монастыря ушло то, ради чего монастырь и создавался — сестринская, монашеская молитва за Россию, её власть и воинство, и за весь мир», — пишет telegram-канал.

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви. 26 мая арбитражный суд постановил, что Среднеуральский женский монастырь перейдет в собственность РПЦ. Чтобы освободить обитель от насельников и их имущества, 14 апреля силовики провели заключительный штурм монастыря.