«Макдоналдс» продолжает работу в ХМАО, несмотря на заявление гендиректора компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в ХМАО продолжает работать, несмотря на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински о закрытии ресторанов в России. Об этом URA.RU рассказали представители компании в регионе.

«Мы продолжаем работать, ничего не закрывается», — сказали в McDonald’s Нижневартовска. В одном из ресторанов сети в Сургуте также рассказали, что не планируют закрытие ресторана. Комментировать информацию о закрытии точек ресторанов администрация отказалась.

В пресс-службе компании заверили, что на данный момент официальной информации о закрытии McDonald’s не поступало. «Все предприятия компании работают. Информации о предстоящем закрытии нет», — сказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что на официальном сайте McDonald’s появилось заявление, в котором глава компании Крис Кемпчински заявил о закрытии ресторанов сети в России. В связи с началом спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.