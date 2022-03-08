08 марта 2022
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05 марта 2022

McDonald’s в ХМАО продолжает работать, несмотря на санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Макдональдс. Курган , макдоналдс
«Макдоналдс» продолжает работу в ХМАО, несмотря на заявление гендиректора компании Фото:

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в ХМАО продолжает работать, несмотря на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински о закрытии ресторанов в России. Об этом URA.RU рассказали представители компании в регионе.

«Мы продолжаем работать, ничего не закрывается», — сказали в McDonald’s Нижневартовска. В одном из ресторанов сети в Сургуте также рассказали, что не планируют закрытие ресторана. Комментировать информацию о закрытии точек ресторанов администрация отказалась.

В пресс-службе компании заверили, что на данный момент официальной информации о закрытии McDonald’s не поступало. «Все предприятия компании работают. Информации о предстоящем закрытии нет», — сказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что на официальном сайте McDonald’s появилось заявление, в котором глава компании Крис Кемпчински заявил о закрытии ресторанов сети в России. В связи с началом спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.

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Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в ХМАО продолжает работать, несмотря на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински о закрытии ресторанов в России. Об этом URA.RU рассказали представители компании в регионе. «Мы продолжаем работать, ничего не закрывается», — сказали в McDonald’s Нижневартовска. В одном из ресторанов сети в Сургуте также рассказали, что не планируют закрытие ресторана. Комментировать информацию о закрытии точек ресторанов администрация отказалась. В пресс-службе компании заверили, что на данный момент официальной информации о закрытии McDonald’s не поступало. «Все предприятия компании работают. Информации о предстоящем закрытии нет», — сказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что на официальном сайте McDonald’s появилось заявление, в котором глава компании Крис Кемпчински заявил о закрытии ресторанов сети в России. В связи с началом спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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