Банки начали отключать пользователей от App Store

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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, телефон, приложение, app store, дополнения
Россияне с 10 марта не смогут оплачивать покупки в магазине приложений от Apple Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Карты российских банков перестанут работать в App Store с 10 марта. Об этом заявили в Альфа банке.

«Оплата по российским картам в App Store перестанет проходить 10 марта», — сообщили в Альфа банке. Информацию передает РИА «Новости».

App Store представляет собой магазин приложений в смартфонах марки Apple. Ранее компания приостановила продажи своей продукции на территории РФ. После этого Apple также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в стране. App Store заблокировать для россиян просил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Свое обращение он направлял напрямую руководителю компании Тиму Куку. Также он попросил Apple поддержать пакет санкций американского правительства из-за спецоперации РФ на Украине и запретить российским разработчикам загружать в магазин свои продукты.

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Карты российских банков перестанут работать в App Store с 10 марта. Об этом заявили в Альфа банке. «Оплата по российским картам в App Store перестанет проходить 10 марта», — сообщили в Альфа банке. Информацию передает РИА «Новости». App Store представляет собой магазин приложений в смартфонах марки Apple. Ранее компания приостановила продажи своей продукции на территории РФ. После этого Apple также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в стране. App Store заблокировать для россиян просил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Свое обращение он направлял напрямую руководителю компании Тиму Куку. Также он попросил Apple поддержать пакет санкций американского правительства из-за спецоперации РФ на Украине и запретить российским разработчикам загружать в магазин свои продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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