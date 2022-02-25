ТАСС: Украина попросила Apple заблокировать App Store для россиян

26 февраля 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил гендиректора американской компании Apple Тима Кука заблокировать магазин приложений App Store для россиян. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра. «Обратился к СЕО компании Apple Тиму Куку с [просьбой] заблокировать для граждан РФ Apple Store», — написал в Telegram Михаил Федеров, передает ТАСС. Также он добавил, что попросил Apple поддержать пакет санкций американского правительства и запретить российским разработчикам загружать в магазин свои продукты. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что Россия подготовила ответ на санкции Запада. В Кремле уточнили, что российский ответ будет адекватным. Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В США заявили, что введут санкции против властей РФ. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что включение Путина и Лаврова в санкционный список не приведет ни к каким последствиям, передает RT. Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал отключить РФ от международной платежной системы SWIFT, передает телеканал 360.