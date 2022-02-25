ТАСС: Украина попросила Apple заблокировать App Store для россиян

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил гендиректора американской компании Apple Тима Кука заблокировать магазин приложений App Store для россиян. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра.
«Обратился к СЕО компании Apple Тиму Куку с [просьбой] заблокировать для граждан РФ Apple Store», — написал в Telegram Михаил Федеров, передает ТАСС. Также он добавил, что попросил Apple поддержать пакет санкций американского правительства и запретить российским разработчикам загружать в магазин свои продукты.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил гендиректора американской компании Apple Тима Кука заблокировать магазин приложений App Store для россиян. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра. «Обратился к СЕО компании Apple Тиму Куку с [просьбой] заблокировать для граждан РФ Apple Store», — написал в Telegram Михаил Федеров, передает ТАСС. Также он добавил, что попросил Apple поддержать пакет санкций американского правительства и запретить российским разработчикам загружать в магазин свои продукты. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что Россия подготовила ответ на санкции Запада. В Кремле уточнили, что российский ответ будет адекватным. Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В США заявили, что введут санкции против властей РФ. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что включение Путина и Лаврова в санкционный список не приведет ни к каким последствиям, передает RT. Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал отключить РФ от международной платежной системы SWIFT, передает телеканал 360.