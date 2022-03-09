В Кремле анонсировали новые меры поддержки россиян

Антикризисные меры являются первостепенной задачей правительства, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ближайшее время правительство РФ объявит о новых мерах поддержки россиян в условиях ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Компании уходят, правительство этим занимается. Безработица и антикризисные меры — это первостепенные задачи. Думаю, в ближайшее время мы услышим о мерах поддержки», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее иностранные компании начали массово уходить с российского рынка из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с эти правительство утвердило ряд срочных антикризисных мер, которые одобрил президент России Владимир Путин. В «Единой России» предложили национализировать производства всех ушедших из России компаний, пишет RT.