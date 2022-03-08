Судьба бывшего актива Олега Колесникова вновь стала неопределенной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свинокомплекс «Родниковский» в Челябинской области, входящий в группу компаний «Здоровая ферма», ранее принадлежавшей депутату Госдумы Олегу Колесникову, снят с продажи. За актив рассчитывали выручить более 2 млрд рублей, но теперь соответствующие объявления сняты с сайтов Avito и Российского аукционного дома.

В пресс-службе ГК «Здоровая ферма» не ответили на звонок корреспондента URA.RU, туда отправлен письменный запрос. По мнению источника URA.RU в бизнес-кругах, приостановка продажи связана с экономической турбулентностью и скачками валютных курсов: до 20% процентов оборотов бизнеса привязано к валюте — это вакцины, кормовые добавки, комплектующие для оборудования.

До декабря 2015 года фирма «Уралбройлер», головное предприятие группы компаний «Здоровая ферма», принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. Сейчас холдинг находится под управлением банка непрофильных активов «Траст».

Ранее стало известно, что агрохолдинг «Здоровая ферма» готовят к разделению. Из его состава вывели свинокомплекс «Родниковский» в Красноармейском районе. В пресс-службе компании URA.RU ранее пояснили, что это делается для продажи свинокомплекса.

«Родниковский» открылся в селе Миасском весной 2011 года. Проектная мощность составляет 20 тысяч тонн свинины в живом весе ежегодно. Предприятие оснащено оборудованием европейского производства. Помимо него в холдинг входят несколько птицефабрик, мясоперерабатывающий и комбикормовый заводы.

Торги на 2 млрд рублей остановлены Скрин: сайт Avito

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