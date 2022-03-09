В МИД заявили, что НАТО наращивает силы у границ России

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Россия никогда не угрожала НАТО, отметила Мария Захарова Фото:

Страны НАТО наращивают численность своих сил в Восточной Европе с целью сдерживания России. Об этом на специальном брифинге сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга идет на youtube-канале МИДа.

«НАТО в последние дни наращивает численность своих сил в Восточной Европе, эти действия нацелены на сдерживание России. При этом Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но требует уважения своих законных интересов безопасности», — сказала Захарова.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не хочет вступать в конфликт с Россией. При этом Генсек не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на Восток, пишет «Национальная служба новостей». В МИД РФ заявили, что между заявлениями и действиями НАТО есть серьезные противоречия, сообщает телеканал 360.

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Страны НАТО наращивают численность своих сил в Восточной Европе с целью сдерживания России. Об этом на специальном брифинге сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга идет на youtube-канале МИДа. «НАТО в последние дни наращивает численность своих сил в Восточной Европе, эти действия нацелены на сдерживание России. При этом Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но требует уважения своих законных интересов безопасности», — сказала Захарова. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не хочет вступать в конфликт с Россией. При этом Генсек не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на Восток, пишет «Национальная служба новостей». В МИД РФ заявили, что между заявлениями и действиями НАТО есть серьезные противоречия, сообщает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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