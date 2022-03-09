В МИД заявили, что НАТО наращивает силы у границ России

Страны НАТО наращивают численность своих сил в Восточной Европе с целью сдерживания России. Об этом на специальном брифинге сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга идет на youtube-канале МИДа.
«НАТО в последние дни наращивает численность своих сил в Восточной Европе, эти действия нацелены на сдерживание России. При этом Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но требует уважения своих законных интересов безопасности», — сказала Захарова.
Страны НАТО наращивают численность своих сил в Восточной Европе с целью сдерживания России. Об этом на специальном брифинге сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга идет на youtube-канале МИДа. «НАТО в последние дни наращивает численность своих сил в Восточной Европе, эти действия нацелены на сдерживание России. При этом Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но требует уважения своих законных интересов безопасности», — сказала Захарова. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не хочет вступать в конфликт с Россией. При этом Генсек не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на Восток, пишет «Национальная служба новостей». В МИД РФ заявили, что между заявлениями и действиями НАТО есть серьезные противоречия, сообщает телеканал 360.