Столтенберг: НАТО не хочет конфликта с Россией

04 марта 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

НАТО не желает вступать в конфликт с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. Однако он подтвердил, что Североатлантический альянс нарастит военное присутствие возле границ России. «Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции и поддерживают Украину. Однако НАТО не является стороной конфликта. НАТО — это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией», — сказал Столтенберг. В то же время НАТО будет защищать членов альянса, подчеркнул Столтенберг, поэтому будет усилено присутствие альянса на восточном фланге. В начале февраля 2022 года стало известно о том, что страны НАТО отказались подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, альянс не готов отказаться от расширения на восток, как того требовала Россия.