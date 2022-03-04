Столтенберг: НАТО не хочет конфликта с Россией

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Генсек НАТО сказал, что альянс не стремится конфликтовать с Россией Фото:
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НАТО не желает вступать в конфликт с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. Однако он подтвердил, что Североатлантический альянс нарастит военное присутствие возле границ России.

«Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции и поддерживают Украину. Однако НАТО не является стороной конфликта. НАТО — это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией», — сказал Столтенберг. В то же время НАТО будет защищать членов альянса, подчеркнул Столтенберг, поэтому будет усилено присутствие альянса на восточном фланге.

В начале февраля 2022 года стало известно о том, что страны НАТО отказались подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, альянс не готов отказаться от расширения на восток, как того требовала Россия.

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НАТО не желает вступать в конфликт с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. Однако он подтвердил, что Североатлантический альянс нарастит военное присутствие возле границ России. «Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции и поддерживают Украину. Однако НАТО не является стороной конфликта. НАТО — это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией», — сказал Столтенберг. В то же время НАТО будет защищать членов альянса, подчеркнул Столтенберг, поэтому будет усилено присутствие альянса на восточном фланге. В начале февраля 2022 года стало известно о том, что страны НАТО отказались подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, альянс не готов отказаться от расширения на восток, как того требовала Россия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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