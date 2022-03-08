08 марта 2022
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05 марта 2022

Уральский полпред поздравил Нижневартовск с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, якушев владимир
Уральский полпред Владимир Якушев назвал Нижневартовск городом с большим будущим Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей Нижневартовска с полувековым юбилеем города. Его обращение опубликовано в аккаунте мэрии в социальных сетях.

«От всей души поздравляю вас с золотым юбилеем города. Нижневартовск обязан своим рождением Самотлору — крупнейшему в стране нефтяному месторождению. Город рос вместе с промыслом. Всего за 50 лет вырос из поселка в легендарную столицу Самотлора. Это чудо совершили вы, его жители. Благодаря вам, Нижневартовск стал символом трудового героизма и нестандартных решений. Ваши горячие сердца, трудолюбие и любовь сделали город на Оби местом, где хочется жить и работать, рожать и воспитывать детей», — заявил Якушев. Он также назвал Нижневартовск городом с большим будущим.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко озвучил ключевые инвестпроекты, которые будут реализованы в городе. Среди них строительство индустриального парка экологических компетенций.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей Нижневартовска с полувековым юбилеем города. Его обращение опубликовано в аккаунте мэрии в социальных сетях. «От всей души поздравляю вас с золотым юбилеем города. Нижневартовск обязан своим рождением Самотлору — крупнейшему в стране нефтяному месторождению. Город рос вместе с промыслом. Всего за 50 лет вырос из поселка в легендарную столицу Самотлора. Это чудо совершили вы, его жители. Благодаря вам, Нижневартовск стал символом трудового героизма и нестандартных решений. Ваши горячие сердца, трудолюбие и любовь сделали город на Оби местом, где хочется жить и работать, рожать и воспитывать детей», — заявил Якушев. Он также назвал Нижневартовск городом с большим будущим. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко озвучил ключевые инвестпроекты, которые будут реализованы в городе. Среди них строительство индустриального парка экологических компетенций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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