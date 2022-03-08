Уральский полпред поздравил Нижневартовск с юбилеем

Уральский полпред Владимир Якушев назвал Нижневартовск городом с большим будущим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей Нижневартовска с полувековым юбилеем города. Его обращение опубликовано в аккаунте мэрии в социальных сетях.

«От всей души поздравляю вас с золотым юбилеем города. Нижневартовск обязан своим рождением Самотлору — крупнейшему в стране нефтяному месторождению. Город рос вместе с промыслом. Всего за 50 лет вырос из поселка в легендарную столицу Самотлора. Это чудо совершили вы, его жители. Благодаря вам, Нижневартовск стал символом трудового героизма и нестандартных решений. Ваши горячие сердца, трудолюбие и любовь сделали город на Оби местом, где хочется жить и работать, рожать и воспитывать детей», — заявил Якушев. Он также назвал Нижневартовск городом с большим будущим.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко озвучил ключевые инвестпроекты, которые будут реализованы в городе. Среди них строительство индустриального парка экологических компетенций.