Заместитель главы Минцифры Украины Александр Борняков рассказал, что Украина создала IT-армию. Он подчеркнул, что в нее входят не только украинцы.
«Украина первой в мире создала IT-армию. В нее входят не только украинцы, но и люди из других стран», — цитирует слова Борнякова RT в своем канале в Telegram. Что будет входить в компетенции IT-армии, чиновник не уточнил.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о борьбе за IT-кадры с Западом. По его мнению, России необходимо направить все ресурсы на помощь и развитие IT-отрасли. Предложенные Минцифры РФ меры поддержки дадут российским игрокам конкурентное преимущество на международном рынке и сделают IT-специальности еще более востребованными среди молодых людей, уверен депутат.
Заместитель главы Минцифры Украины Александр Борняков рассказал, что Украина создала IT-армию. Он подчеркнул, что в нее входят не только украинцы. «Украина первой в мире создала IT-армию. В нее входят не только украинцы, но и люди из других стран», — цитирует слова Борнякова RT в своем канале в Telegram. Что будет входить в компетенции IT-армии, чиновник не уточнил. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о борьбе за IT-кадры с Западом. По его мнению, России необходимо направить все ресурсы на помощь и развитие IT-отрасли. Предложенные Минцифры РФ меры поддержки дадут российским игрокам конкурентное преимущество на международном рынке и сделают IT-специальности еще более востребованными среди молодых людей, уверен депутат.