Украина создала IT-армию

09 марта 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Замглавы Минцифры отметил, что в IT-армию Украины в ходят не только украинцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель главы Минцифры Украины Александр Борняков рассказал, что Украина создала IT-армию. Он подчеркнул, что в нее входят не только украинцы. «Украина первой в мире создала IT-армию. В нее входят не только украинцы, но и люди из других стран», — цитирует слова Борнякова RT в своем канале в Telegram. Что будет входить в компетенции IT-армии, чиновник не уточнил. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о борьбе за IT-кадры с Западом. По его мнению, России необходимо направить все ресурсы на помощь и развитие IT-отрасли. Предложенные Минцифры РФ меры поддержки дадут российским игрокам конкурентное преимущество на международном рынке и сделают IT-специальности еще более востребованными среди молодых людей, уверен депутат. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместитель главы Минцифры Украины Александр Борняков рассказал, что Украина создала IT-армию. Он подчеркнул, что в нее входят не только украинцы. «Украина первой в мире создала IT-армию. В нее входят не только украинцы, но и люди из других стран», — цитирует слова Борнякова RT в своем канале в Telegram. Что будет входить в компетенции IT-армии, чиновник не уточнил. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о борьбе за IT-кадры с Западом. По его мнению, России необходимо направить все ресурсы на помощь и развитие IT-отрасли. Предложенные Минцифры РФ меры поддержки дадут российским игрокам конкурентное преимущество на международном рынке и сделают IT-специальности еще более востребованными среди молодых людей, уверен депутат.