Украина создала IT-армию

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Открытие лаборатории информационной безопасности в УрФУ. Екатеринбург, интернет, провода, кабель, информационная безопасность, цифровизация, защита информации
Замглавы Минцифры отметил, что в IT-армию Украины в ходят не только украинцы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главы Минцифры Украины Александр Борняков рассказал, что Украина создала IT-армию. Он подчеркнул, что в нее входят не только украинцы.

«Украина первой в мире создала IT-армию. В нее входят не только украинцы, но и люди из других стран», — цитирует слова Борнякова RT в своем канале в Telegram. Что будет входить в компетенции IT-армии, чиновник не уточнил.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о борьбе за IT-кадры с Западом. По его мнению, России необходимо направить все ресурсы на помощь и развитие IT-отрасли. Предложенные Минцифры РФ меры поддержки дадут российским игрокам конкурентное преимущество на международном рынке и сделают IT-специальности еще более востребованными среди молодых людей, уверен депутат.

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Заместитель главы Минцифры Украины Александр Борняков рассказал, что Украина создала IT-армию. Он подчеркнул, что в нее входят не только украинцы. «Украина первой в мире создала IT-армию. В нее входят не только украинцы, но и люди из других стран», — цитирует слова Борнякова RT в своем канале в Telegram. Что будет входить в компетенции IT-армии, чиновник не уточнил. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о борьбе за IT-кадры с Западом. По его мнению, России необходимо направить все ресурсы на помощь и развитие IT-отрасли. Предложенные Минцифры РФ меры поддержки дадут российским игрокам конкурентное преимущество на международном рынке и сделают IT-специальности еще более востребованными среди молодых людей, уверен депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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