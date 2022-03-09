В коттеджном поселке Самострой недалеко от Ноябрьска (ЯНАО) продается частный дом за 35 миллионов рублей. Объявление о продаже выставили на сайте Avito.
«B связи с пeреeздoм продаем добpотный, энeргоэффeктивный дом для пoклoнников высoкoгo уpoвня кoмфорта. Строили для сeбя любимыx: оснoвaтeльно из киpпичa и другиx дoрoгoстоящиx матepиaлoв. Ha учacтoк прoвели необxодимые элeмeнты цивилизации: газ, вoду, элeктpичeствo. Состояние домa пpeвоcxодное. Продажа от собственника», — говорится в описании к объявлению.
Трехэтажный кирпичный дом 340 квадратных метров расположен на девяти сотках земли. На участке также есть летник с мангалом, вольер и двухэтажная баня. От дома до центра Ноябрьска можно доехать за 15 минут.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продается самый дорогой в регионе дом. Его стоимость составляет 48 миллионов рублей.
В коттеджном поселке Самострой недалеко от Ноябрьска (ЯНАО) продается частный дом за 35 миллионов рублей. Объявление о продаже выставили на сайте Avito. «B связи с пeреeздoм продаем добpотный, энeргоэффeктивный дом для пoклoнников высoкoгo уpoвня кoмфорта. Строили для сeбя любимыx: оснoвaтeльно из киpпичa и другиx дoрoгoстоящиx матepиaлoв. Ha учacтoк прoвели необxодимые элeмeнты цивилизации: газ, вoду, элeктpичeствo. Состояние домa пpeвоcxодное. Продажа от собственника», — говорится в описании к объявлению. Трехэтажный кирпичный дом 340 квадратных метров расположен на девяти сотках земли. На участке также есть летник с мангалом, вольер и двухэтажная баня. От дома до центра Ноябрьска можно доехать за 15 минут. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продается самый дорогой в регионе дом. Его стоимость составляет 48 миллионов рублей.