09 марта 2022
08 марта 2022
05 марта 2022

В поселке ЯНАО продают частный дом за 35 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
На участке есть личный тренажерный зал и сауна Фото:

В коттеджном поселке Самострой недалеко от Ноябрьска (ЯНАО) продается частный дом за 35 миллионов рублей. Объявление о продаже выставили на сайте Avito.

«B связи с пeреeздoм продаем добpотный, энeргоэффeктивный дом для пoклoнников высoкoгo уpoвня кoмфорта. Строили для сeбя любимыx: оснoвaтeльно из киpпичa и другиx дoрoгoстоящиx матepиaлoв. Ha учacтoк прoвели необxодимые элeмeнты цивилизации: газ, вoду, элeктpичeствo. Состояние домa пpeвоcxодное. Продажа от собственника», — говорится в описании к объявлению.

Трехэтажный кирпичный дом 340 квадратных метров расположен на девяти сотках земли. На участке также есть летник с мангалом, вольер и двухэтажная баня. От дома до центра Ноябрьска можно доехать за 15 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продается самый дорогой в регионе дом. Его стоимость составляет 48 миллионов рублей.

Дом за 35 млн рублей в поселке Самострой
Тренажерный зал на участке дома

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В коттеджном поселке Самострой недалеко от Ноябрьска (ЯНАО) продается частный дом за 35 миллионов рублей. Объявление о продаже выставили на сайте Avito. «B связи с пeреeздoм продаем добpотный, энeргоэффeктивный дом для пoклoнников высoкoгo уpoвня кoмфорта. Строили для сeбя любимыx: оснoвaтeльно из киpпичa и другиx дoрoгoстоящиx матepиaлoв. Ha учacтoк прoвели необxодимые элeмeнты цивилизации: газ, вoду, элeктpичeствo. Состояние домa пpeвоcxодное. Продажа от собственника», — говорится в описании к объявлению. Трехэтажный кирпичный дом 340 квадратных метров расположен на девяти сотках земли. На участке также есть летник с мангалом, вольер и двухэтажная баня. От дома до центра Ноябрьска можно доехать за 15 минут. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продается самый дорогой в регионе дом. Его стоимость составляет 48 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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