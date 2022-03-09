В поселке ЯНАО продают частный дом за 35 млн рублей. Фото

10 марта 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

На участке есть личный тренажерный зал и сауна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В коттеджном поселке Самострой недалеко от Ноябрьска (ЯНАО) продается частный дом за 35 миллионов рублей. Объявление о продаже выставили на сайте Avito. «B связи с пeреeздoм продаем добpотный, энeргоэффeктивный дом для пoклoнников высoкoгo уpoвня кoмфорта. Строили для сeбя любимыx: оснoвaтeльно из киpпичa и другиx дoрoгoстоящиx матepиaлoв. Ha учacтoк прoвели необxодимые элeмeнты цивилизации: газ, вoду, элeктpичeствo. Состояние домa пpeвоcxодное. Продажа от собственника», — говорится в описании к объявлению. Трехэтажный кирпичный дом 340 квадратных метров расположен на девяти сотках земли. На участке также есть летник с мангалом, вольер и двухэтажная баня. От дома до центра Ноябрьска можно доехать за 15 минут. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продается самый дорогой в регионе дом. Его стоимость составляет 48 миллионов рублей. Дом за 35 млн рублей в поселке Самострой Avito Тренажерный зал на участке дома Avito Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В коттеджном поселке Самострой недалеко от Ноябрьска (ЯНАО) продается частный дом за 35 миллионов рублей. Объявление о продаже выставили на сайте Avito. «B связи с пeреeздoм продаем добpотный, энeргоэффeктивный дом для пoклoнников высoкoгo уpoвня кoмфорта. Строили для сeбя любимыx: оснoвaтeльно из киpпичa и другиx дoрoгoстоящиx матepиaлoв. Ha учacтoк прoвели необxодимые элeмeнты цивилизации: газ, вoду, элeктpичeствo. Состояние домa пpeвоcxодное. Продажа от собственника», — говорится в описании к объявлению. Трехэтажный кирпичный дом 340 квадратных метров расположен на девяти сотках земли. На участке также есть летник с мангалом, вольер и двухэтажная баня. От дома до центра Ноябрьска можно доехать за 15 минут. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продается самый дорогой в регионе дом. Его стоимость составляет 48 миллионов рублей.