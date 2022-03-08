08 марта 2022
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05 марта 2022

Экс-министр культуры Пермского края нашел новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , торчинский вячеслав
Вячеслав Торчинский стал директором театра Фото:

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский возглавил Самарский академический театр драмы имени Горького. Информация опубликована на официальной странице театра в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня состоялось общее собрание коллектива Самарского академического театра драмы им. Горького, на котором министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш представила нового директора учреждения Вячеслава Торчинского», — сказано в сообщении. Торчинский возглавил минкультуры Пермского края в апреле 2018 года, а в декабре 2021 года оставил должность по собственному желанию.

Сообщалось, что после ухода с поста министра Торчинский возглавит Пермскую государственную художественную галерею. Это вызвало негативную реакцию пермской общественности, которая вступилась за действующего директора учреждения Юлию Тавризян.В феврале министерство культуры Пермского края возглавила экс-директор по развитию Пермской оперы Алла Платонова.

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Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский возглавил Самарский академический театр драмы имени Горького. Информация опубликована на официальной странице театра в соцсети «Вконтакте». «Сегодня состоялось общее собрание коллектива Самарского академического театра драмы им. Горького, на котором министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш представила нового директора учреждения Вячеслава Торчинского», — сказано в сообщении. Торчинский возглавил минкультуры Пермского края в апреле 2018 года, а в декабре 2021 года оставил должность по собственному желанию. Сообщалось, что после ухода с поста министра Торчинский возглавит Пермскую государственную художественную галерею. Это вызвало негативную реакцию пермской общественности, которая вступилась за действующего директора учреждения Юлию Тавризян.В феврале министерство культуры Пермского края возглавила экс-директор по развитию Пермской оперы Алла Платонова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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