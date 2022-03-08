Экс-министр культуры Пермского края нашел новую работу

Вячеслав Торчинский стал директором театра Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский возглавил Самарский академический театр драмы имени Горького. Информация опубликована на официальной странице театра в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня состоялось общее собрание коллектива Самарского академического театра драмы им. Горького, на котором министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш представила нового директора учреждения Вячеслава Торчинского», — сказано в сообщении. Торчинский возглавил минкультуры Пермского края в апреле 2018 года, а в декабре 2021 года оставил должность по собственному желанию.

Сообщалось, что после ухода с поста министра Торчинский возглавит Пермскую государственную художественную галерею. Это вызвало негативную реакцию пермской общественности, которая вступилась за действующего директора учреждения Юлию Тавризян.В феврале министерство культуры Пермского края возглавила экс-директор по развитию Пермской оперы Алла Платонова.