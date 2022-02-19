Махонин принял важное кадровое решение

Дмитрий Махонин нашел подходящую кандидатуру на пост министра культуры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин определился с министром культуры. С 21 февраля на эту должность назначена теперь уже бывший директор по развитию Пермского академического театра оперы и балета Алла Платонова, сообщает источник, близкий к администрации губернатора.

«И.о. министра культуры назначена Алла Платонова. На время прохождения всех положенных проверок и оформления допусков она пока фигурирует в статусе исполняющей обязанности», — говорит собеседник. По его словам, после формальных процедур, ее освободят от приставки «и.о.».

Должность министра культуры стала вакантной в ноябре 2021 года. Занимавший эту должность Вячеслав Торчинский уволился по собственному желанию. Сообщалось, что он может перейти на пост директора Пермской государственной художественной галереи. Эта перспектива вызвала негатив у пермяков, которые вступились за действующего руководителя галереи Юлию Тавризян. На этом фоне власти остановили рокировку. Дмитрий Махонин, комментируя этот скандал, утверждал, что никакого решения не было, а обстановку непроверенной информацией накалили СМИ. Он обещал решить вопрос с министром культуры в начала 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что эту должность предложили исполнительному директору Пермского академического театра-театра Егору Мухину, но он отказался.

Алла Платонова родилась в 1976 году. Закончила музыкальную школу по классу виолончели. По образованию — филолог ПГНИУ. С 2001 года работала в Пермском академическом театре оперы и балета им. П. И. Чайковского: менеджером, начальником отдела маркетинга, директором по внешнекорпоративной деятельности. С 2013 года Платонова занимала должность директора по развитию театра.

Фото: Алла Платонова @ВКонтакте

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