Урологи назвали самую частую причину болезни почек

10 марта 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Для здоровья почек нужно выпивать не менее 1,4 литров воды в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самое распространенное заболевание почек — это мочекаменная болезнь. Чаще всего камни в почках образуются из-за неправильного питания и употребления ненатуральных продуктов. Об этом URA.RU рассказали ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов и кандидат медицинских наук, уролог Сергей Ильин. «Самое частое — мочекаменная болезнь, кисты почек — это то, что обнаруживают при плановом ультразвуковом исследовании. Самый распространенный вид мочекаменной болезни — оксалатный нефролитиаз. В основе лежат кальцевые соли. Для регионов Кавказа характерен уратный нефролитиаз. Там в основе лежит мочевая кислота, которая поступает с продуктами питания. Ее много в определенных видах рыб и мяса, например, в баранине. Также ее достаточно много в сушеных грибах», — рассказали Владимир Степанов. Степанов рекомендовал выпивать семь стаканов воды по 200 мл в день. По словам специалиста, если мочекаменная болезнь уже есть, количество жидкости необходимо увеличить. Кандидат медицинских наук, уролог Сергей Ильин отметил, что пагубно на почках и остальном организме может сказаться потребление ненатуральных продуктов. «Все, что мы едим и пьем, проходит через почки. Они фильтруют, вырабатывают мочу. Это шлак. Если есть проблема, то шлаки могут остаться в организме. Если в крови будет больше химических препаратов, которые нельзя усваивать организму, то можно посадить почки, начиная от острой почечной недостаточности и заканчивая хронической», — объяснил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самое распространенное заболевание почек — это мочекаменная болезнь. Чаще всего камни в почках образуются из-за неправильного питания и употребления ненатуральных продуктов. Об этом URA.RU рассказали ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов и кандидат медицинских наук, уролог Сергей Ильин. «Самое частое — мочекаменная болезнь, кисты почек — это то, что обнаруживают при плановом ультразвуковом исследовании. Самый распространенный вид мочекаменной болезни — оксалатный нефролитиаз. В основе лежат кальцевые соли. Для регионов Кавказа характерен уратный нефролитиаз. Там в основе лежит мочевая кислота, которая поступает с продуктами питания. Ее много в определенных видах рыб и мяса, например, в баранине. Также ее достаточно много в сушеных грибах», — рассказали Владимир Степанов. Степанов рекомендовал выпивать семь стаканов воды по 200 мл в день. По словам специалиста, если мочекаменная болезнь уже есть, количество жидкости необходимо увеличить. Кандидат медицинских наук, уролог Сергей Ильин отметил, что пагубно на почках и остальном организме может сказаться потребление ненатуральных продуктов. «Все, что мы едим и пьем, проходит через почки. Они фильтруют, вырабатывают мочу. Это шлак. Если есть проблема, то шлаки могут остаться в организме. Если в крови будет больше химических препаратов, которые нельзя усваивать организму, то можно посадить почки, начиная от острой почечной недостаточности и заканчивая хронической», — объяснил специалист.