Урологи назвали самую частую причину болезни почек

Самое распространенное заболевание почек — это мочекаменная болезнь. Чаще всего камни в почках образуются из-за неправильного питания и употребления ненатуральных продуктов. Об этом URA.RU рассказали ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов и кандидат медицинских наук, уролог Сергей Ильин.
«Самое частое — мочекаменная болезнь, кисты почек — это то, что обнаруживают при плановом ультразвуковом исследовании. Самый распространенный вид мочекаменной болезни — оксалатный нефролитиаз. В основе лежат кальцевые соли. Для регионов Кавказа характерен уратный нефролитиаз. Там в основе лежит мочевая кислота, которая поступает с продуктами питания. Ее много в определенных видах рыб и мяса, например, в баранине. Также ее достаточно много в сушеных грибах», — рассказали Владимир Степанов.
Степанов рекомендовал выпивать семь стаканов воды по 200 мл в день. По словам специалиста, если мочекаменная болезнь уже есть, количество жидкости необходимо увеличить.
Кандидат медицинских наук, уролог Сергей Ильин отметил, что пагубно на почках и остальном организме может сказаться потребление ненатуральных продуктов. «Все, что мы едим и пьем, проходит через почки. Они фильтруют, вырабатывают мочу. Это шлак. Если есть проблема, то шлаки могут остаться в организме. Если в крови будет больше химических препаратов, которые нельзя усваивать организму, то можно посадить почки, начиная от острой почечной недостаточности и заканчивая хронической», — объяснил специалист.
Самое распространенное заболевание почек — это мочекаменная болезнь. Чаще всего камни в почках образуются из-за неправильного питания и употребления ненатуральных продуктов. Об этом URA.RU рассказали ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов и кандидат медицинских наук, уролог Сергей Ильин. «Самое частое — мочекаменная болезнь, кисты почек — это то, что обнаруживают при плановом ультразвуковом исследовании. Самый распространенный вид мочекаменной болезни — оксалатный нефролитиаз. В основе лежат кальцевые соли. Для регионов Кавказа характерен уратный нефролитиаз. Там в основе лежит мочевая кислота, которая поступает с продуктами питания. Ее много в определенных видах рыб и мяса, например, в баранине. Также ее достаточно много в сушеных грибах», — рассказали Владимир Степанов. Степанов рекомендовал выпивать семь стаканов воды по 200 мл в день. По словам специалиста, если мочекаменная болезнь уже есть, количество жидкости необходимо увеличить. Кандидат медицинских наук, уролог Сергей Ильин отметил, что пагубно на почках и остальном организме может сказаться потребление ненатуральных продуктов. «Все, что мы едим и пьем, проходит через почки. Они фильтруют, вырабатывают мочу. Это шлак. Если есть проблема, то шлаки могут остаться в организме. Если в крови будет больше химических препаратов, которые нельзя усваивать организму, то можно посадить почки, начиная от острой почечной недостаточности и заканчивая хронической», — объяснил специалист.