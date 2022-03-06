В Кургане акулу из IKEA продают за 70 000 рублей

Курганец продает мягкую игрушку за 70 000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кургана выставил на продажу мягкую игрушку «Акула блохэй» из магазина IKEA за 70 000 рублей. Информация опубликована на сайте Avito.

«Продаю акулу. Возможен обмен, предлагайте сами. По всем вопросам в личку. В длину акула 1 м. Цена 70 000 рублей», — указано в объявлении о продаже игрушки. При этом на сайте IKEA аналогичный товар выставлен по цене за 1499 рублей.

URA.RU писало, что шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. При этом российские аналитики и бизнесмены считают, что закрытие в России западных ритейлеров приведет к серьезным финансовым потерям у их владельцев. Эксперты сомневаются, что многие международные сети настроены полностью покинуть Россию.

В Кургане акулу продают за 70 000 р. Скрин с сайта Avito