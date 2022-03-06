06 марта 2022
05 марта 2022

В Кургане акулу из IKEA продают за 70 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец продает мягкую игрушку за 70 000 рублей Фото:

Житель Кургана выставил на продажу мягкую игрушку «Акула блохэй» из магазина IKEA за 70 000 рублей. Информация опубликована на сайте Avito.

«Продаю акулу. Возможен обмен, предлагайте сами. По всем вопросам в личку. В длину акула 1 м. Цена 70 000 рублей», — указано в объявлении о продаже игрушки. При этом на сайте IKEA аналогичный товар выставлен по цене за 1499 рублей.

URA.RU писало, что шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. При этом российские аналитики и бизнесмены считают, что закрытие в России западных ритейлеров приведет к серьезным финансовым потерям у их владельцев. Эксперты сомневаются, что многие международные сети настроены полностью покинуть Россию.

В Кургане акулу продают за 70 000 р.

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Житель Кургана выставил на продажу мягкую игрушку «Акула блохэй» из магазина IKEA за 70 000 рублей. Информация опубликована на сайте Avito. «Продаю акулу. Возможен обмен, предлагайте сами. По всем вопросам в личку. В длину акула 1 м. Цена 70 000 рублей», — указано в объявлении о продаже игрушки. При этом на сайте IKEA аналогичный товар выставлен по цене за 1499 рублей. URA.RU писало, что шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. При этом российские аналитики и бизнесмены считают, что закрытие в России западных ритейлеров приведет к серьезным финансовым потерям у их владельцев. Эксперты сомневаются, что многие международные сети настроены полностью покинуть Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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