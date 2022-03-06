В Кургане акулу из IKEA продают за 70 000 рублей

Житель Кургана выставил на продажу мягкую игрушку «Акула блохэй» из магазина IKEA за 70 000 рублей. Информация опубликована на сайте Avito.
«Продаю акулу. Возможен обмен, предлагайте сами. По всем вопросам в личку. В длину акула 1 м. Цена 70 000 рублей», — указано в объявлении о продаже игрушки. При этом на сайте IKEA аналогичный товар выставлен по цене за 1499 рублей.
URA.RU писало, что шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. При этом российские аналитики и бизнесмены считают, что закрытие в России западных ритейлеров приведет к серьезным финансовым потерям у их владельцев. Эксперты сомневаются, что многие международные сети настроены полностью покинуть Россию.
Житель Кургана выставил на продажу мягкую игрушку «Акула блохэй» из магазина IKEA за 70 000 рублей. Информация опубликована на сайте Avito. «Продаю акулу. Возможен обмен, предлагайте сами. По всем вопросам в личку. В длину акула 1 м. Цена 70 000 рублей», — указано в объявлении о продаже игрушки. При этом на сайте IKEA аналогичный товар выставлен по цене за 1499 рублей. URA.RU писало, что шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. При этом российские аналитики и бизнесмены считают, что закрытие в России западных ритейлеров приведет к серьезным финансовым потерям у их владельцев. Эксперты сомневаются, что многие международные сети настроены полностью покинуть Россию.