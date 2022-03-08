Власти ХМАО ввели льготы для бизнеса в связи с санкциями

Власти ХМАО приняли ряд льгот для предпринимателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО приняли пакет предложений, направленных на поддержку предпринимателей в регионе. Об этом рассказал директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель.

«В автономном округе разработан пакет дополнительных предложений в федеральный план первоочередных действий. В сфере малого и среднего предпринимательства: мораторий на штрафы и пени, в том числе по налогам и страховым взносам на три месяца; перенос сроков уплаты региональных налогов на шести месяцев», — сказал Генкель во время заседания оперативного штаба Югры. Вместе с этим была увеличена стоимость контрактов и сроки выполнения работ. Также принято решение об предоставления микрозаймов субъектам МСП на срок до пяти лет.

Кроме озвученных мер поддержки власти также приняли решение об отмене авансирования налога на прибыль на 2023 год в сфере промышленности, а также о налоговых каникулах по уплате НДС на II и IV кварталы 2022 года.

Для дорожников ввели авансирование при строительстве дорог по госконтрактам, а также ввели льготную ставку для получения кредита на стройматериалы.

Для отрасли строительства и ЖКХ продлили на год разрешение на строительство и срок аренды земельных участков для строительств.

Кроме того, Генкель добавил, что во время рабочей встречи с представителями бизнеса от них поступило предложение о еще нескольких мерах поддержки. Это мораторий на государственный надзор в отношении федеральных сетевых магазинов и увеличение допустимой нагрузки на ось транспортного средства при движении по автодорогам. «Мы считаем возможным их поддержать. Соответствующие решения сейчас готовятся», — заключил глава департамента.

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