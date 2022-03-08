Власти ХМАО ввели льготы для бизнеса в связи с санкциями

Власти ХМАО приняли пакет предложений, направленных на поддержку предпринимателей в регионе. Об этом рассказал директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель.
«В автономном округе разработан пакет дополнительных предложений в федеральный план первоочередных действий. В сфере малого и среднего предпринимательства: мораторий на штрафы и пени, в том числе по налогам и страховым взносам на три месяца; перенос сроков уплаты региональных налогов на шести месяцев», — сказал Генкель во время заседания оперативного штаба Югры. Вместе с этим была увеличена стоимость контрактов и сроки выполнения работ. Также принято решение об предоставления микрозаймов субъектам МСП на срок до пяти лет.
- Кроме озвученных мер поддержки власти также приняли решение об отмене авансирования налога на прибыль на 2023 год в сфере промышленности, а также о налоговых каникулах по уплате НДС на II и IV кварталы 2022 года.
- Для дорожников ввели авансирование при строительстве дорог по госконтрактам, а также ввели льготную ставку для получения кредита на стройматериалы.
- Для отрасли строительства и ЖКХ продлили на год разрешение на строительство и срок аренды земельных участков для строительств.
Кроме того, Генкель добавил, что во время рабочей встречи с представителями бизнеса от них поступило предложение о еще нескольких мерах поддержки. Это мораторий на государственный надзор в отношении федеральных сетевых магазинов и увеличение допустимой нагрузки на ось транспортного средства при движении по автодорогам. «Мы считаем возможным их поддержать. Соответствующие решения сейчас готовятся», — заключил глава департамента.
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