08 марта 2022
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05 марта 2022

Власти ХМАО ввели льготы для бизнеса в связи с санкциями

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, депутат, документы, чиновник, заседание, Принятие закона
Власти ХМАО приняли ряд льгот для предпринимателей Фото:

Власти ХМАО приняли пакет предложений, направленных на поддержку предпринимателей в регионе. Об этом рассказал директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель.

«В автономном округе разработан пакет дополнительных предложений в федеральный план первоочередных действий. В сфере малого и среднего предпринимательства: мораторий на штрафы и пени, в том числе по налогам и страховым взносам на три месяца; перенос сроков уплаты региональных налогов на шести месяцев», — сказал Генкель во время заседания оперативного штаба Югры. Вместе с этим была увеличена стоимость контрактов и сроки выполнения работ. Также принято решение об предоставления микрозаймов субъектам МСП на срок до пяти лет.

  • Кроме озвученных мер поддержки власти также приняли решение об отмене авансирования налога на прибыль на 2023 год в сфере промышленности, а также о налоговых каникулах по уплате НДС на II и IV кварталы 2022 года.
  • Для дорожников ввели авансирование при строительстве дорог по госконтрактам, а также ввели льготную ставку для получения кредита на стройматериалы.
  • Для отрасли строительства и ЖКХ продлили на год разрешение на строительство и срок аренды земельных участков для строительств.

Кроме того, Генкель добавил, что во время рабочей встречи с представителями бизнеса от них поступило предложение о еще нескольких мерах поддержки. Это мораторий на государственный надзор в отношении федеральных сетевых магазинов и увеличение допустимой нагрузки на ось транспортного средства при движении по автодорогам. «Мы считаем возможным их поддержать. Соответствующие решения сейчас готовятся», — заключил глава департамента.

Ранее URA.RU писало, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. После начала спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.

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Власти ХМАО приняли пакет предложений, направленных на поддержку предпринимателей в регионе. Об этом рассказал директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель. «В автономном округе разработан пакет дополнительных предложений в федеральный план первоочередных действий. В сфере малого и среднего предпринимательства: мораторий на штрафы и пени, в том числе по налогам и страховым взносам на три месяца; перенос сроков уплаты региональных налогов на шести месяцев», — сказал Генкель во время заседания оперативного штаба Югры. Вместе с этим была увеличена стоимость контрактов и сроки выполнения работ. Также принято решение об предоставления микрозаймов субъектам МСП на срок до пяти лет. Кроме того, Генкель добавил, что во время рабочей встречи с представителями бизнеса от них поступило предложение о еще нескольких мерах поддержки. Это мораторий на государственный надзор в отношении федеральных сетевых магазинов и увеличение допустимой нагрузки на ось транспортного средства при движении по автодорогам. «Мы считаем возможным их поддержать. Соответствующие решения сейчас готовятся», — заключил глава департамента. Ранее URA.RU писало, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. После начала спецоперации Россия подверглась жестким санкциям со стороны западных стран.
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