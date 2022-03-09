Россияне могут обратиться за пенсией раньше срока

09 марта 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений следует обращаться в Пенсионный фонд России, либо негосударственный пенсионный фонд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне могут обратиться за пенсионными накоплениями раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости. Об этом пояснили в Отделении ПФ РФ. «Ранее средства пенсионных накоплений по общему правилу выплачивались тогда, когда гражданин приобретал право на установление страховой пенсии по старости. В связи с изменениями в законодательстве с 1 января 2019 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря на это, возраст, по достижении которого гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений, не изменился», — напомнили в фонде. Там отметили, что граждане, кто выходит на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста, могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно. С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений следует обращаться в Пенсионный фонд России, либо негосударственный пенсионный фонд. В России планируют проиндексировать социальные выплаты пенсионерам и детям. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне могут обратиться за пенсионными накоплениями раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости. Об этом пояснили в Отделении ПФ РФ. «Ранее средства пенсионных накоплений по общему правилу выплачивались тогда, когда гражданин приобретал право на установление страховой пенсии по старости. В связи с изменениями в законодательстве с 1 января 2019 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря на это, возраст, по достижении которого гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений, не изменился», — напомнили в фонде. Там отметили, что граждане, кто выходит на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста, могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно. С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений следует обращаться в Пенсионный фонд России, либо негосударственный пенсионный фонд. В России планируют проиндексировать социальные выплаты пенсионерам и детям. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.