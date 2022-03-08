Депутат Госдумы объявила об индексации пенсий и детских пособий

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Размер индексации пособий еще обсуждается Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

В России планируют проиндексировать социальные выплаты пенсионерам и детям. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

«Предполагается индексация социальных выплат. Процент индексации пока обсуждается. Пенсии и детские пособия с максимальной долей вероятности будут проиндексированы в сторону увеличения. Индексация пособия по безработице в настоящий момент не предполагается», — сказала Екатерина Стенякина.

В России появятся новые выплаты на детей от восьми до 16 лет в размере до 100% от прожиточного минимума. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает данного показателя. О новой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 8 марта.

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В России планируют проиндексировать социальные выплаты пенсионерам и детям. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина. «Предполагается индексация социальных выплат. Процент индексации пока обсуждается. Пенсии и детские пособия с максимальной долей вероятности будут проиндексированы в сторону увеличения. Индексация пособия по безработице в настоящий момент не предполагается», — сказала Екатерина Стенякина. В России появятся новые выплаты на детей от восьми до 16 лет в размере до 100% от прожиточного минимума. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает данного показателя. О новой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 8 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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