Депутат Госдумы объявила об индексации пенсий и детских пособий

В России планируют проиндексировать социальные выплаты пенсионерам и детям. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.
«Предполагается индексация социальных выплат. Процент индексации пока обсуждается. Пенсии и детские пособия с максимальной долей вероятности будут проиндексированы в сторону увеличения. Индексация пособия по безработице в настоящий момент не предполагается», — сказала Екатерина Стенякина.
В России появятся новые выплаты на детей от восьми до 16 лет в размере до 100% от прожиточного минимума. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает данного показателя. О новой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 8 марта.
В России планируют проиндексировать социальные выплаты пенсионерам и детям. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина. «Предполагается индексация социальных выплат. Процент индексации пока обсуждается. Пенсии и детские пособия с максимальной долей вероятности будут проиндексированы в сторону увеличения. Индексация пособия по безработице в настоящий момент не предполагается», — сказала Екатерина Стенякина. В России появятся новые выплаты на детей от восьми до 16 лет в размере до 100% от прожиточного минимума. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает данного показателя. О новой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 8 марта.