Стела «Город трудовой доблести» обойдется Нижнему Тагилу дороже из-за санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Установка стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле, поддержанная президентом РФ Владимиром Путиным, выросла в цене из-за санкций и подскочившего курса доллара. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, нержавеющую сталь для монумента можно купить только за рубежом, поэтому итоговая стоимость проекта будет пересчитана.

«У нас стела практически вся состоит из „нержавейки“. Причем из „нержавейки“ самого высокого качества, на которую можно наносить гравировку. Такая „нержавейка“ не делается на территории Российской Федерации — она вся импортная. Но учитывая курс доллара, рост цен, мы поняли, что за эти деньги проект нам не реализовать», — рассказал Пинаев в эфире местного канала «Тагил ТВ».

Глава поделился, что проект стелы с изначальной стоимостью уже был направлен на госэкспертизу, однако теперь его пришлось отозвать. По оценкам Пинаева, новая смета будет оформлена до 20 марта — только после этого власти приступят к работам по установке.

17-метровую стелу «Город трудовой доблести» из гранита и нержавеющей стали воздвигнут на Привокзальной площади Нижнего Тагила. Указ о присвоении городу почетного звания подписал президент Владимир Путин, он же поддержал строительство одноименного памятника. Монумент планируют закончить к 14 августа — 300-летию Нижнего Тагила. Мэр Пинаев ранее докладывал губернатору Евгению Куйвашеву, что проекты к юбилею города выросли в цене.

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