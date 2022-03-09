Трамп предостерег о ядерной угрозе и риске Третьей мировой войны

США находятся под угрозой, т. к. во главе страны находятся некомпетентные люди, заявил ТрампФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время существует риск начала Третьей мировой войны, а также вероятность ядерной войны. Таким мнением Трамп поделился в подкасте Full Send Podcast.
«Да, шанс Третьей мировой войны существует и это потому, что нашу страну больше не уважают», — заявил Трамп. Также экс-президент сказал, что американцам стоит бояться ядерной войны, т. к. во главе страны стоят некомпетентные люди.
Ранее президент РФ Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания (в том числе и ядерные). Причины этого в том, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении РФ в экономической сфере. Также высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, заявил российский лидер.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время существует риск начала Третьей мировой войны, а также вероятность ядерной войны. Таким мнением Трамп поделился в подкасте Full Send Podcast. «Да, шанс Третьей мировой войны существует и это потому, что нашу страну больше не уважают», — заявил Трамп. Также экс-президент сказал, что американцам стоит бояться ядерной войны, т. к. во главе страны стоят некомпетентные люди. Ранее президент РФ Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания (в том числе и ядерные). Причины этого в том, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении РФ в экономической сфере. Также высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, заявил российский лидер.