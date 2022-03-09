Джонсон усилит санкции против РФ после разговора с Зеленским

10 марта 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

Британия усилит санкционное давление на РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания продолжит усиливать антироссийские санкции, чтобы нанести наибольший ущерб экономике РФ. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект. Он также обрисовал ту работу, которую осуществляет Великобритания, чтобы обеспечить Украину оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя», — передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьера. Отмечается, что Зеленский выразил благодарность собеседнику за позицию Англии, а также за поставку вооружения на Украину. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания продолжит усиливать антироссийские санкции, чтобы нанести наибольший ущерб экономике РФ. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект. Он также обрисовал ту работу, которую осуществляет Великобритания, чтобы обеспечить Украину оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя», — передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьера. Отмечается, что Зеленский выразил благодарность собеседнику за позицию Англии, а также за поставку вооружения на Украину. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей.