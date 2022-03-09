Джонсон усилит санкции против РФ после разговора с Зеленским

Великобритания продолжит усиливать антироссийские санкции, чтобы нанести наибольший ущерб экономике РФ. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект. Он также обрисовал ту работу, которую осуществляет Великобритания, чтобы обеспечить Украину оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя», — передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьера. Отмечается, что Зеленский выразил благодарность собеседнику за позицию Англии, а также за поставку вооружения на Украину.
24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей.
Великобритания продолжит усиливать антироссийские санкции, чтобы нанести наибольший ущерб экономике РФ. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект. Он также обрисовал ту работу, которую осуществляет Великобритания, чтобы обеспечить Украину оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя», — передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьера. Отмечается, что Зеленский выразил благодарность собеседнику за позицию Англии, а также за поставку вооружения на Украину. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей.