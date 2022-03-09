09 марта 2022

Джонсон усилит санкции против РФ после разговора с Зеленским

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
Британия усилит санкционное давление на РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания продолжит усиливать антироссийские санкции, чтобы нанести наибольший ущерб экономике РФ. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект. Он также обрисовал ту работу, которую осуществляет Великобритания, чтобы обеспечить Украину оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя», — передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьера. Отмечается, что Зеленский выразил благодарность собеседнику за позицию Англии, а также за поставку вооружения на Украину.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей.

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Великобритания продолжит усиливать антироссийские санкции, чтобы нанести наибольший ущерб экономике РФ. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект. Он также обрисовал ту работу, которую осуществляет Великобритания, чтобы обеспечить Украину оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя», — передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьера. Отмечается, что Зеленский выразил благодарность собеседнику за позицию Англии, а также за поставку вооружения на Украину. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей.
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