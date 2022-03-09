В России хотят освободить многодетные семьи от уплаты ЖКХ

Многодетным семьям предложили возмещать расходы на ЖКУ в полном объеме. Данная инициатива выдвинута комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщила зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.
«В России предложили выплачивать субсидии в размере 100% платы за ЖКУ многодетным семьям (от трех детей). <…> Также в числе инициатив — субсидирование 70% платы за ЖКУ людям старше 65 лет, отмена комиссии банков при оплате коммуналки для граждан и ее ограничение до 0,1% для УК», — сообщила Разворотнева «Известиям».
Ранее в Госдуме рассказали, как вернуть переплату за ЖКУ. При необоснованно завышенных коммунальных платежах собственник вправе вернуть часть средств и оштрафовать поставщика коммунальных услуг.
Многодетным семьям предложили возмещать расходы на ЖКУ в полном объеме. Данная инициатива выдвинута комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщила зампредседателя комитета Светлана Разворотнева. «В России предложили выплачивать субсидии в размере 100% платы за ЖКУ многодетным семьям (от трех детей). <…> Также в числе инициатив — субсидирование 70% платы за ЖКУ людям старше 65 лет, отмена комиссии банков при оплате коммуналки для граждан и ее ограничение до 0,1% для УК», — сообщила Разворотнева «Известиям». Ранее в Госдуме рассказали, как вернуть переплату за ЖКУ. При необоснованно завышенных коммунальных платежах собственник вправе вернуть часть средств и оштрафовать поставщика коммунальных услуг.