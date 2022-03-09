09 марта 2022

Чубайс попросил у правительства льгот для своего проекта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, пумпянский дмитрий, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс попросил о льготах из-за срыва запуска новых станций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс попросил у властей РФ на два года не вводить систему штрафов для проектов по зеленой энергетике. Причина — срыв запуска станций возобновляемой энергетики.

«Ассоциация развития возобновляемой энергетики направила вице-премьеру Александру Новаку письмо с предложением минимум на два года освободить инвесторов от штрафов за срывы запуска новых станций. Из-за санкций у этих проектов появились риски — „невозможность обеспечения финансирования, поставок оборудования, сырья и расходных материалов“», — документ за подписью Чубайса есть в распоряжении издания «Коммерсант».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции эти объекты также не были построены. Теперь их созданию угрожают ограничения со стороны стран Запада и США из-за спецоперации России на Украине. Главная сложность — доставки иностранного сырья и оборудования, так что, по мнению Чубайса, возникает вопрос с корректировкой экспортных обязательств.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако несмотря на это ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс попросил у властей РФ на два года не вводить систему штрафов для проектов по зеленой энергетике. Причина — срыв запуска станций возобновляемой энергетики. «Ассоциация развития возобновляемой энергетики направила вице-премьеру Александру Новаку письмо с предложением минимум на два года освободить инвесторов от штрафов за срывы запуска новых станций. Из-за санкций у этих проектов появились риски — „невозможность обеспечения финансирования, поставок оборудования, сырья и расходных материалов“», — документ за подписью Чубайса есть в распоряжении издания «Коммерсант». Из-за пандемии коронавирусной инфекции эти объекты также не были построены. Теперь их созданию угрожают ограничения со стороны стран Запада и США из-за спецоперации России на Украине. Главная сложность — доставки иностранного сырья и оборудования, так что, по мнению Чубайса, возникает вопрос с корректировкой экспортных обязательств. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако несмотря на это ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...