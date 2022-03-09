Чубайс попросил у правительства льгот для своего проекта

10 марта 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс попросил о льготах из-за срыва запуска новых станций Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс попросил у властей РФ на два года не вводить систему штрафов для проектов по зеленой энергетике. Причина — срыв запуска станций возобновляемой энергетики. «Ассоциация развития возобновляемой энергетики направила вице-премьеру Александру Новаку письмо с предложением минимум на два года освободить инвесторов от штрафов за срывы запуска новых станций. Из-за санкций у этих проектов появились риски — „невозможность обеспечения финансирования, поставок оборудования, сырья и расходных материалов“», — документ за подписью Чубайса есть в распоряжении издания « Коммерсант ». Из-за пандемии коронавирусной инфекции эти объекты также не были построены. Теперь их созданию угрожают ограничения со стороны стран Запада и США из-за спецоперации России на Украине. Главная сложность — доставки иностранного сырья и оборудования, так что, по мнению Чубайса, возникает вопрос с корректировкой экспортных обязательств. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако несмотря на это ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс попросил у властей РФ на два года не вводить систему штрафов для проектов по зеленой энергетике. Причина — срыв запуска станций возобновляемой энергетики. «Ассоциация развития возобновляемой энергетики направила вице-премьеру Александру Новаку письмо с предложением минимум на два года освободить инвесторов от штрафов за срывы запуска новых станций. Из-за санкций у этих проектов появились риски — „невозможность обеспечения финансирования, поставок оборудования, сырья и расходных материалов“», — документ за подписью Чубайса есть в распоряжении издания «Коммерсант». Из-за пандемии коронавирусной инфекции эти объекты также не были построены. Теперь их созданию угрожают ограничения со стороны стран Запада и США из-за спецоперации России на Украине. Главная сложность — доставки иностранного сырья и оборудования, так что, по мнению Чубайса, возникает вопрос с корректировкой экспортных обязательств. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако несмотря на это ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере.