Свердловчане бросились продавать свои доли в недостроенных домах

Эксперты считают, что это общая ситуация, в любом объекте часть квартир приобретается как инвестиция Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Свердловчане, участвующие в долевом строительстве, начали выставлять свои объекты в Екатеринбурге на продажу в виде переуступки. Соответствующие объявления размещены на сайтах по продаже недвижимости. Аналитики рынка рассказали URA.RU, что это реакция на экономические санкции и соответствующий рост стройматериалов.

«Это можно связать лишь с легким психозом, не более. Конечно, заглядывать в головы к участникам рынка мы не можем, но никакого ажиотажа сейчас не наблюдается», — рассказал корреспонденту URA.RU вице-президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Эдуард Богданов.

Глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что в настоящее время подобная ситуация не окажет значимого влияния на рынок недвижимости. «Скорее, это общая ситуация, а не внутренние мотивы участников рынка, даже в обычное время это нормальная практика», — считает Хорьков. По его словам, это создаст дополнительное предложение на рынке, но при не проданных 33000 квартир в новостройках Екатеринбурга, единичные случаи никак не изменят ситуацию.

Как заверяет гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, в любом объекте часть квартир приобретается с инвестиционной целью. «На фоне желаний смены инвестиционного портфеля, некоторые покупатели избавляются от недвижимости, что мы считаем неоправданным риском и склоняемся к тому, что в сегодняшней непростой ситуации недвижимость — один из ключевых инструментов надежного сохранения капитала», — рассказал он URA.RU, уточнив, что сейчас ни один из проектов строительства от УГМК не заморожен.

Ранее Михаил Хорьков уже прогнозировал, что в ближайший месяц рынок будет управляться эмоциональными решениями покупателей и продавцов. Он заявлял, что все будет зависеть от того, как накалится настроение среди участников рынка, и это не будет зависеть от обвала рубля. Он уточнил, что кто-то насовсем уйдет с рынка, посмотреть, что будет происходить, а кто-то в порыве будет скупать квартиры или наоборот, выставлять на продажу. На начало марта рост цен квартир в текущем году составляет более 4%.

Объявление о переуступке квартиры в ЖК «Нагорный» Скриншот сайта объявлений n1.ru

Объявление о переуступке квартиры в ЖК «Высота» Скриншот сайта объявлений n1.ru

Объявление о переуступке квартиры в ЖК «Нагорный» Скриншот сайта объявлений n1.ru

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