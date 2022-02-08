У Евгения Кононова уже есть «Баден-Баден» в Екатеринбурге — на Уктусе, и он хотел реализовать такой же проект на Шарташе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Государственная экологическая экспертиза отклонила проект строительства термального комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ в Екатеринбурге, подтвердили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). До этого о выводах экспертов была лишь неофициальная информация.

«По информации министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, комиссия, оценивающая перспективы изменения границ особо охраняемой природной территории в Шарташском лесном парке, вынесла отрицательное заключение. Представленные заявителем — ООО „Баден-баден“ — материалы не соответствуют нормам действующего законодательства в области охраны окружающей среды», — поделились в ДИП.

Об отрицательных выводах экспертов URA.RU сообщило 3 февраля со ссылкой на источник, ожидалось, что 8-го будут подведены окончательные итоги проверки. Будут ли инвестор проекта Евгений Кононов и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин (поддерживавший Кононова) готовить новый проект терм на Шарташе, к моменту публикации узнать не удалось — оба были недоступны для комментариев по теме.

Споры вокруг строительства «Баден-Бадена» на Шарташе получили широкий общественный резонанс в сентябре, когда депутаты гордумы отказались менять статус участка на берегу озера (это было необходимо для начала работ). Инициаторам стройки не хватило одного голоса. Впоследствии на площадке гордумы прошло еще несколько дискуссий — с участием Кононова, Зиганшина, депутатов и недовольных общественников.

12 декабря активисты выходили с пикетом против стройки. Но через несколько дней ее впервые публично поддержал мэр Алексей Орлов. Известно, что за проект выступал и губернатор Евгений Куйвашев.

4 февраля выяснилось, что Кононов готов вложиться в «Баден-Баден» в Сысерти (пригород Екатеринбурга). ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден» выиграло торги на аренду земельного участка размером в 13,4 тысячи квадратных метров в Сысертском городском округе.

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