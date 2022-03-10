В Совфеде придумали, как наказать компании, уходящие из России

10 марта 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Сенатор Клишас допустил блокировку активов и ограничение прав собственности компаний, уходящих из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Совфеде РФ придумали, как наказать компании, уходящие из России. В качестве ответных мер сенаторы предлагают заблокировать активы таких компаний и заблокировать права собственности. «Активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы», — Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он отметил, что, таким компаниям могут ограничить права собственности и запретить голосовать пакетами акций в дочерних обществах. Ранее сообщили, что Россия систематически выполняет свою работу по договорам с иностранными партнерами и не будет их срывать в ответ на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Совфеде РФ придумали, как наказать компании, уходящие из России. В качестве ответных мер сенаторы предлагают заблокировать активы таких компаний и заблокировать права собственности. «Активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы», — Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он отметил, что, таким компаниям могут ограничить права собственности и запретить голосовать пакетами акций в дочерних обществах. Ранее сообщили, что Россия систематически выполняет свою работу по договорам с иностранными партнерами и не будет их срывать в ответ на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.