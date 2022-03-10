В Совфеде придумали, как наказать компании, уходящие из России

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Сенатор Клишас допустил блокировку активов и ограничение прав собственности компаний, уходящих из России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Совфеде РФ придумали, как наказать компании, уходящие из России. В качестве ответных мер сенаторы предлагают заблокировать активы таких компаний и заблокировать права собственности.

«Активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы», — Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он отметил, что, таким компаниям могут ограничить права собственности и запретить голосовать пакетами акций в дочерних обществах.

Ранее сообщили, что Россия систематически выполняет свою работу по договорам с иностранными партнерами и не будет их срывать в ответ на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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В Совфеде РФ придумали, как наказать компании, уходящие из России. В качестве ответных мер сенаторы предлагают заблокировать активы таких компаний и заблокировать права собственности. «Активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы», — Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он отметил, что, таким компаниям могут ограничить права собственности и запретить голосовать пакетами акций в дочерних обществах. Ранее сообщили, что Россия систематически выполняет свою работу по договорам с иностранными партнерами и не будет их срывать в ответ на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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