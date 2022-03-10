В Совфеде придумали, как наказать компании, уходящие из России

В Совфеде РФ придумали, как наказать компании, уходящие из России. В качестве ответных мер сенаторы предлагают заблокировать активы таких компаний и заблокировать права собственности.
«Активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы», — Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он отметил, что, таким компаниям могут ограничить права собственности и запретить голосовать пакетами акций в дочерних обществах.
Ранее сообщили, что Россия систематически выполняет свою работу по договорам с иностранными партнерами и не будет их срывать в ответ на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
В Совфеде РФ придумали, как наказать компании, уходящие из России. В качестве ответных мер сенаторы предлагают заблокировать активы таких компаний и заблокировать права собственности. «Активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы», — Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он отметил, что, таким компаниям могут ограничить права собственности и запретить голосовать пакетами акций в дочерних обществах. Ранее сообщили, что Россия систематически выполняет свою работу по договорам с иностранными партнерами и не будет их срывать в ответ на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.