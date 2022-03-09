В Кремле рассказали о мести Западу за антироссийские санкции

09 марта 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Россия систематически выполняет свою работу по договорам и не будет их срывать в ответ на введенные санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия систематически выполняет свою работу по договорам с иностранными партнерами и не будет их срывать в ответ на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Россия была, есть и остается надежным гарантом энергетической безопасности, не только европейского континента, но и мирового уровня. Даже сейчас поставляются энергоресурсы. Россия дорожит этим своим реноме надежного поставщика. Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. Но вы видите враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного запада, которая, конечно делают ситуацию очень сложной и заставляют нас ее серьезно обдумывать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России (МИД РФ) Дмитрий Биричевский заявлял, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб гражданам стран-членов Евросоюза. В частности, ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. В Германии также согласны с тем, что ограничения против РФ не приведут ни к чему хорошему для Европы. Евросоюз не отказывается от сотрудничества с Россией в сфере поставки энергоресурсов, иначе первую ждет серьезный спад производства. Европа и США стали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украины. Ее цель, по заявлению президента РФ Владимира Путина, — завершить восьмилетние боевые действий в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако Вашингтон активно вводил санкции и раньше. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия систематически выполняет свою работу по договорам с иностранными партнерами и не будет их срывать в ответ на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Россия была, есть и остается надежным гарантом энергетической безопасности, не только европейского континента, но и мирового уровня. Даже сейчас поставляются энергоресурсы. Россия дорожит этим своим реноме надежного поставщика. Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. Но вы видите враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного запада, которая, конечно делают ситуацию очень сложной и заставляют нас ее серьезно обдумывать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России (МИД РФ) Дмитрий Биричевский заявлял, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб гражданам стран-членов Евросоюза. В частности, ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. В Германии также согласны с тем, что ограничения против РФ не приведут ни к чему хорошему для Европы. Евросоюз не отказывается от сотрудничества с Россией в сфере поставки энергоресурсов, иначе первую ждет серьезный спад производства. Европа и США стали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украины. Ее цель, по заявлению президента РФ Владимира Путина, — завершить восьмилетние боевые действий в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако Вашингтон активно вводил санкции и раньше. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН.