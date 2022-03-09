Пермяки лишились удобного способа оплаты проезда

Оплатить проезд смартфоном теперь невозможно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Оплатить проезд в городском транспорте Перми с помощью смартфона с 10 марта оказалось невозможным. Из-за прекращения работы GooglePay и ApplePay в мэрии предлагают использовать иные способы оплаты.

«В связи с приостановкой работы в России GooglePay и ApplePay, просим вас выбирать для оплаты проезда пластиковые банковские карты, транспортные карты, виртуальную транспортную карту через приложение «Транспортная карта Пермь», — говорится в обращении департамента транспорта Перми в Telegram. Ранее с такими проблемами столкнулись клиенты банков ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие», теперь ограничения коснулись всех.

9 марта Банк России сообщил, что международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 числа перестают работать в РФ. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестанут работать сервисы ApplePay и GooglePay.