09 марта 2022

Пермяки лишились удобного способа оплаты проезда

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Город. Пермь, снег, уборка снега, автобус, остановка автобусная
Оплатить проезд смартфоном теперь невозможно Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Оплатить проезд в городском транспорте Перми с помощью смартфона с 10 марта оказалось невозможным. Из-за прекращения работы GooglePay и ApplePay в мэрии предлагают использовать иные способы оплаты.

«В связи с приостановкой работы в России GooglePay и ApplePay, просим вас выбирать для оплаты проезда пластиковые банковские карты, транспортные карты, виртуальную транспортную карту через приложение «Транспортная карта Пермь», — говорится в обращении департамента транспорта Перми в Telegram. Ранее с такими проблемами столкнулись клиенты банков ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие», теперь ограничения коснулись всех.

9 марта Банк России сообщил, что международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 числа перестают работать в РФ. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестанут работать сервисы ApplePay и GooglePay.

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Оплатить проезд в городском транспорте Перми с помощью смартфона с 10 марта оказалось невозможным. Из-за прекращения работы GooglePay и ApplePay в мэрии предлагают использовать иные способы оплаты. «В связи с приостановкой работы в России GooglePay и ApplePay, просим вас выбирать для оплаты проезда пластиковые банковские карты, транспортные карты, виртуальную транспортную карту через приложение «Транспортная карта Пермь», — говорится в обращении департамента транспорта Перми в Telegram. Ранее с такими проблемами столкнулись клиенты банков ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие», теперь ограничения коснулись всех. 9 марта Банк России сообщил, что международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 числа перестают работать в РФ. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестанут работать сервисы ApplePay и GooglePay.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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