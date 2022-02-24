Пермяков предупредили о сбоях в оплате проезда из-за санкций

Безналичный способ оплаты проезда оказался под угрозой (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В Перми пассажиры общественного транспорта столкнулись с проблемой оплаты проезда. Как пояснили в мэрии, это связано с санкциями запада в отношении ряда российских банков.

«В связи с прекращением работы карт банков ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и „Открытие“ с сервисами ApplePay и GooglePay, возможны перебои в работе виртуальных банковских карт», — говорится в telegram-канале департамента транспорта Перми. Пассажирам предлагается использовать «иной вид платежного средства».

Ранее Центробанк России сообщил, что банковские карты вышеуказанных организаций отключены от сервисов ApplePay, GooglePay из-за западных санкций. Они были введены в отношении России в ответ на начало военной операции на территории Украины.