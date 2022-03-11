Ученый Тимошилов рассказал, из каких стран придут новые пандемии

Новые пандемии могут прийти из стран с высокой антисанитарией Фото: Алена Полозова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые пандемии могут прийти из густонаселенных стран с высоким уровнем антисанитарии, таких, как Индия и Китай. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов.

«Темой номер один, кроме глобального изменения климата, должен стать вопрос санитарии, особенно в странах густонаселенных, таких, как Индия, Китай. Необходимо организовывать экологические и санитарные международные миссии. Ведь откуда приходила эбола, коронавирус, сообщения о черной плесени и грибковых пневмониях — это Африка, Индия, Бангладеш, Китай, — из стран, где трупы вместе с мусором, например, сбрасывают в реку. Международные санитарные миссии должны заниматься оздоровление среды, населенных пунктов, тогда мы многие очаги будущих пандемий ликвидируем, и эти антисанитарные рынки, и товары неизвестного происхождения», — объяснил Владимир Тимошилов.

В беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский подчеркнул, что предугадать возможность следующих пандемий нельзя, однако многие эпидемии были остановлены благодаря санитарно-гигиеническому просвещению населения. «Известны очень хорошие примеры санитарно-гигиенического просвещения людей, когда при помощи них удавалось подавить эпидемии тифа, гепатитов. Научить людей немного изменить привычки — очень существенный момент. Однако предугадать следующие пандемии невозможно. Кандидатные патогены на роль возбудителей будущей пандемии неизвестны. Возможны большие вспышки и эпидемии гриппа — это очевидно. Есть вирус Лассо, Зика, но это местные проблемы и у них нет потенциала для распространения во всем мире», — добавил он.

В этот день, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что COVID-19 является пандемией. Вспышка пневмонии, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

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