Врачи в ХМАО спасли от смерти девочку, которая проглотила магниты

10 марта 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

В ХМАО хирурги спасли двухлетнего ребенка, проглотившего магнитную игрушку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двухлетняя девочка из ХМАО проглотила 27 магнитов из игрушки Неокуб и едва не умерла из-за этого. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Югры. «Неделю они [магнитные шарики] находились в желудке ребенка. Родители забили тревогу, когда малышка начала кашлять. Ее отвезли в больницу и на рентгене увидели инородные предметы в брюшной полости. Девочку в экстренном порядке сан. авиацией доставили в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу», — добавили в депздраве. Оперировали ребенка ночью в течение 2,5 часов. Врачи рассказывают, что для спасения ребенка пришлось делать полноценную полосную операцию, так как количество проглоченных магнитов оказалось велико. «Началась перфорация желудочно-кишечного тракта, то есть на стенках тонкой кишки стали появляться отверстия», — объяснил URA.RU детский врач-хирург Нижневартовской окружной клинической детской больницы Вадим Айкин. В департаменте здравоохранения Югры добавили, что своевременная операция спасла девочке жизнь, она уже выписана из больницы, а ее здоровью сейчас ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске хирурги провели редкую для ХМАО операцию и спасли жизнь восьмимесячному мальчику. У ребенка была врожденная патология внутренних органов из-за которой он не мог есть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Двухлетняя девочка из ХМАО проглотила 27 магнитов из игрушки Неокуб и едва не умерла из-за этого. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Югры. «Неделю они [магнитные шарики] находились в желудке ребенка. Родители забили тревогу, когда малышка начала кашлять. Ее отвезли в больницу и на рентгене увидели инородные предметы в брюшной полости. Девочку в экстренном порядке сан. авиацией доставили в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу», — добавили в депздраве. Оперировали ребенка ночью в течение 2,5 часов. Врачи рассказывают, что для спасения ребенка пришлось делать полноценную полосную операцию, так как количество проглоченных магнитов оказалось велико. «Началась перфорация желудочно-кишечного тракта, то есть на стенках тонкой кишки стали появляться отверстия», — объяснил URA.RU детский врач-хирург Нижневартовской окружной клинической детской больницы Вадим Айкин. В департаменте здравоохранения Югры добавили, что своевременная операция спасла девочке жизнь, она уже выписана из больницы, а ее здоровью сейчас ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске хирурги провели редкую для ХМАО операцию и спасли жизнь восьмимесячному мальчику. У ребенка была врожденная патология внутренних органов из-за которой он не мог есть.