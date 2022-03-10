Курс доллара во время торгов на бирже достиг нового рекорда

На бирже доллар превысил 121 рубль Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Доллар поставил очередной рекорд стоимости. Согласно данным Московской биржи, американская валюта превысила отметку в 121 рубль.

«Курс доллара на пике к 10:20 мск составил 121,52 рубля — это новый рекорд стоимости. Стоимость американской валюты оказалась на 1,52 рубля (1,27%) больше, чем на закрытии торгов 9 марта (120 рублей)», — сообщается на бирже.

Ранее президент России Владимир Путин запретил вывозить из России за границу иностранную валюту на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Данный запрет стал ответом на санкции стран Запада и США, введенные в отношении банков России после начала спецоперации на Украине.