Курс доллара во время торгов на бирже достиг нового рекорда

Доллар поставил очередной рекорд стоимости. Согласно данным Московской биржи, американская валюта превысила отметку в 121 рубль.
«Курс доллара на пике к 10:20 мск составил 121,52 рубля — это новый рекорд стоимости. Стоимость американской валюты оказалась на 1,52 рубля (1,27%) больше, чем на закрытии торгов 9 марта (120 рублей)», — сообщается на бирже.
Ранее президент России Владимир Путин запретил вывозить из России за границу иностранную валюту на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Данный запрет стал ответом на санкции стран Запада и США, введенные в отношении банков России после начала спецоперации на Украине.
Доллар поставил очередной рекорд стоимости. Согласно данным Московской биржи, американская валюта превысила отметку в 121 рубль. «Курс доллара на пике к 10:20 мск составил 121,52 рубля — это новый рекорд стоимости. Стоимость американской валюты оказалась на 1,52 рубля (1,27%) больше, чем на закрытии торгов 9 марта (120 рублей)», — сообщается на бирже. Ранее президент России Владимир Путин запретил вывозить из России за границу иностранную валюту на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Данный запрет стал ответом на санкции стран Запада и США, введенные в отношении банков России после начала спецоперации на Украине.