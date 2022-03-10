Курс доллара во время торгов на бирже достиг нового рекорда

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
На бирже доллар превысил 121 рубль Фото:
новость из сюжета
Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Доллар поставил очередной рекорд стоимости. Согласно данным Московской биржи, американская валюта превысила отметку в 121 рубль.

«Курс доллара на пике к 10:20 мск составил 121,52 рубля — это новый рекорд стоимости. Стоимость американской валюты оказалась на 1,52 рубля (1,27%) больше, чем на закрытии торгов 9 марта (120 рублей)», — сообщается на бирже.

Ранее президент России Владимир Путин запретил вывозить из России за границу иностранную валюту на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Данный запрет стал ответом на санкции стран Запада и США, введенные в отношении банков России после начала спецоперации на Украине.

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Доллар поставил очередной рекорд стоимости. Согласно данным Московской биржи, американская валюта превысила отметку в 121 рубль. «Курс доллара на пике к 10:20 мск составил 121,52 рубля — это новый рекорд стоимости. Стоимость американской валюты оказалась на 1,52 рубля (1,27%) больше, чем на закрытии торгов 9 марта (120 рублей)», — сообщается на бирже. Ранее президент России Владимир Путин запретил вывозить из России за границу иностранную валюту на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Данный запрет стал ответом на санкции стран Запада и США, введенные в отношении банков России после начала спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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