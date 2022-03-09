Тюменский отель Hilton продолжит работать, несмотря на санкции

Тюменский отель DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen продолжить работу, несмотря на санкции. Об этом URA.RU сообщил совладелец гостиницы Владимир Пискайкин. Ранее в международной сети отелей Hilton объявили о приостановлении девелоперской деятельности в России и закрытии центрального офиса компании в Москве.
«В Тюмени отель будет работать и дальше. Марка Hilton и международные стандарты сохранятся. Также остается программа лояльности для посетителей», — пояснил Пискайкин агентству.
О том, что отели международной сети Hilton не будут закрыты сообщает также telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТР). «Все отели Hilton и Hayatt продолжат работать в России. Об этом говорится в заявлении компании», — указано в сообщении АТР.
По данным из открытых источников, Владимир Пискайкин владеет долей в отеле DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen. Однако, она находится под доверительным управлением, поскольку он является действующим депутатом Тюменской областной думы.
Ранее URA.RU писало о том, что на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, ряд стран и международных организаций ввели против России необоснованно жесткие санкции. К ним, в частности, присоединились такие компании как Apple, Samsung и Google.
Тюменский отель DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen продолжить работу, несмотря на санкции. Об этом URA.RU сообщил совладелец гостиницы Владимир Пискайкин. Ранее в международной сети отелей Hilton объявили о приостановлении девелоперской деятельности в России и закрытии центрального офиса компании в Москве. «В Тюмени отель будет работать и дальше. Марка Hilton и международные стандарты сохранятся. Также остается программа лояльности для посетителей», — пояснил Пискайкин агентству. О том, что отели международной сети Hilton не будут закрыты сообщает также telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТР). «Все отели Hilton и Hayatt продолжат работать в России. Об этом говорится в заявлении компании», — указано в сообщении АТР. По данным из открытых источников, Владимир Пискайкин владеет долей в отеле DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen. Однако, она находится под доверительным управлением, поскольку он является действующим депутатом Тюменской областной думы. Ранее URA.RU писало о том, что на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, ряд стран и международных организаций ввели против России необоснованно жесткие санкции. К ним, в частности, присоединились такие компании как Apple, Samsung и Google.