09 марта 2022
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05 марта 2022

Тюменский отель Hilton продолжит работать, несмотря на санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Отель
DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen продолжит работу, несмотря на объявленные ограничения Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменский отель DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen продолжить работу, несмотря на санкции. Об этом URA.RU сообщил совладелец гостиницы Владимир Пискайкин. Ранее в международной сети отелей Hilton объявили о приостановлении девелоперской деятельности в России и закрытии центрального офиса компании в Москве.

«В Тюмени отель будет работать и дальше. Марка Hilton и международные стандарты сохранятся. Также остается программа лояльности для посетителей», — пояснил Пискайкин агентству.

О том, что отели международной сети Hilton не будут закрыты сообщает также telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТР). «Все отели Hilton и Hayatt продолжат работать в России. Об этом говорится в заявлении компании», — указано в сообщении АТР.

По данным из открытых источников, Владимир Пискайкин владеет долей в отеле DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen. Однако, она находится под доверительным управлением, поскольку он является действующим депутатом Тюменской областной думы.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, ряд стран и международных организаций ввели против России необоснованно жесткие санкции. К ним, в частности, присоединились такие компании как Apple, Samsung и Google.

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Тюменский отель DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen продолжить работу, несмотря на санкции. Об этом URA.RU сообщил совладелец гостиницы Владимир Пискайкин. Ранее в международной сети отелей Hilton объявили о приостановлении девелоперской деятельности в России и закрытии центрального офиса компании в Москве. «В Тюмени отель будет работать и дальше. Марка Hilton и международные стандарты сохранятся. Также остается программа лояльности для посетителей», — пояснил Пискайкин агентству. О том, что отели международной сети Hilton не будут закрыты сообщает также telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТР). «Все отели Hilton и Hayatt продолжат работать в России. Об этом говорится в заявлении компании», — указано в сообщении АТР. По данным из открытых источников, Владимир Пискайкин владеет долей в отеле DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen. Однако, она находится под доверительным управлением, поскольку он является действующим депутатом Тюменской областной думы. Ранее URA.RU писало о том, что на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, ряд стран и международных организаций ввели против России необоснованно жесткие санкции. К ним, в частности, присоединились такие компании как Apple, Samsung и Google.
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