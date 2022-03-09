Тюменский отель Hilton продолжит работать, несмотря на санкции

DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen продолжит работу, несмотря на объявленные ограничения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменский отель DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen продолжить работу, несмотря на санкции. Об этом URA.RU сообщил совладелец гостиницы Владимир Пискайкин. Ранее в международной сети отелей Hilton объявили о приостановлении девелоперской деятельности в России и закрытии центрального офиса компании в Москве.

«В Тюмени отель будет работать и дальше. Марка Hilton и международные стандарты сохранятся. Также остается программа лояльности для посетителей», — пояснил Пискайкин агентству.

О том, что отели международной сети Hilton не будут закрыты сообщает также telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТР). «Все отели Hilton и Hayatt продолжат работать в России. Об этом говорится в заявлении компании», — указано в сообщении АТР.

По данным из открытых источников, Владимир Пискайкин владеет долей в отеле DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen. Однако, она находится под доверительным управлением, поскольку он является действующим депутатом Тюменской областной думы.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, ряд стран и международных организаций ввели против России необоснованно жесткие санкции. К ним, в частности, присоединились такие компании как Apple, Samsung и Google.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам