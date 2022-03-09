Рассмотрение дела о росте цен на бензин в Перми закрыли от СМИ

10 марта 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Рассматривать дело будут очно в Перми в закрытом режиме Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермское УФАС начало рассматривать антимонопольное дело в отношении компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Заседание началось в открытом режиме. К видеоконференцсвязи подключились URA.RU и другие пермские СМИ. Дочка «ЛУКОЙЛа» отказалась от рассмотрения дела в присутствии прессы. «Было подано ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Рассмотрение переносится на конец марта. Оно пройдет здесь очно», — сообщили в Пермском УФАС. Ранее URA.RU сообщало, что пермские антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. За последний квартал 2021 года в Пермском крае резко выросли цены на бензин. В среднем, на 2,5 рубля за литр. В случае, если действия компании привели к ограничению конкуренции, то ей грозит штраф до 4% выручки компании за предыдущий год. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермское УФАС начало рассматривать антимонопольное дело в отношении компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Заседание началось в открытом режиме. К видеоконференцсвязи подключились URA.RU и другие пермские СМИ. Дочка «ЛУКОЙЛа» отказалась от рассмотрения дела в присутствии прессы. «Было подано ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Рассмотрение переносится на конец марта. Оно пройдет здесь очно», — сообщили в Пермском УФАС. Ранее URA.RU сообщало, что пермские антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. За последний квартал 2021 года в Пермском крае резко выросли цены на бензин. В среднем, на 2,5 рубля за литр. В случае, если действия компании привели к ограничению конкуренции, то ей грозит штраф до 4% выручки компании за предыдущий год.