09 марта 2022

Рассмотрение дела о росте цен на бензин в Перми закрыли от СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Солнечный день. Пермь, азс лукойл, азс, виды, цена на бензин
Рассматривать дело будут очно в Перми в закрытом режиме Фото:

Пермское УФАС начало рассматривать антимонопольное дело в отношении компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Заседание началось в открытом режиме. К видеоконференцсвязи подключились URA.RU и другие пермские СМИ. Дочка «ЛУКОЙЛа» отказалась от рассмотрения дела в присутствии прессы.

«Было подано ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Рассмотрение переносится на конец марта. Оно пройдет здесь очно», — сообщили в Пермском УФАС.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. За последний квартал 2021 года в Пермском крае резко выросли цены на бензин. В среднем, на 2,5 рубля за литр. В случае, если действия компании привели к ограничению конкуренции, то ей грозит штраф до 4% выручки компании за предыдущий год.

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Пермское УФАС начало рассматривать антимонопольное дело в отношении компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Заседание началось в открытом режиме. К видеоконференцсвязи подключились URA.RU и другие пермские СМИ. Дочка «ЛУКОЙЛа» отказалась от рассмотрения дела в присутствии прессы. «Было подано ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Рассмотрение переносится на конец марта. Оно пройдет здесь очно», — сообщили в Пермском УФАС. Ранее URA.RU сообщало, что пермские антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. За последний квартал 2021 года в Пермском крае резко выросли цены на бензин. В среднем, на 2,5 рубля за литр. В случае, если действия компании привели к ограничению конкуренции, то ей грозит штраф до 4% выручки компании за предыдущий год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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