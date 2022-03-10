10 марта 2022
09 марта 2022

В ЯНАО выставили на продажу самую дорогую дачу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, старый дом, ветхое жилье, зима, дачный кооператив, дачи
Дача находится в Новом Уренгое (архивное фото) Фото:

Дачу стоимостью более 29 миллионов рублей выставили на продажу в ДНТ Северянин в Новом Уренгое (ЯНАО). Объявление о продаже опубликовали на сайте Avito.

«Продам жилой дом для большой семьи, расположенный в ДНТ Северянин. В доме есть все, что необходимо для проживания: кухня-гостиная, винный погреб, овощехранилище, на втором этаже две жилые комнаты, четыре кладовые, два санузла с джакузи и душевой кабиной, русская баня на дровах (парилка, душевая кабина, чайная комната), камин, бойлерная», — говорится в описании к объявлению.

На участке расположен двухэтажный гараж, рассчитанный на три автомобиля. Владелец сообщает, что при продаже в доме останется вся мебель. Стоимость дачи составляет 29 580 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Самострой, рядом с Ноябрьском, продается коттедж за 35 миллионов рублей. На участке имеется двухэтажная баня, тренажерный зал и летник с мангалом.

Дача в Новом Уренгое за 29 млн рублей

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Дачу стоимостью более 29 миллионов рублей выставили на продажу в ДНТ Северянин в Новом Уренгое (ЯНАО). Объявление о продаже опубликовали на сайте Avito. «Продам жилой дом для большой семьи, расположенный в ДНТ Северянин. В доме есть все, что необходимо для проживания: кухня-гостиная, винный погреб, овощехранилище, на втором этаже две жилые комнаты, четыре кладовые, два санузла с джакузи и душевой кабиной, русская баня на дровах (парилка, душевая кабина, чайная комната), камин, бойлерная», — говорится в описании к объявлению. На участке расположен двухэтажный гараж, рассчитанный на три автомобиля. Владелец сообщает, что при продаже в доме останется вся мебель. Стоимость дачи составляет 29 580 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Самострой, рядом с Ноябрьском, продается коттедж за 35 миллионов рублей. На участке имеется двухэтажная баня, тренажерный зал и летник с мангалом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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