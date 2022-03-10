НАТО не будет помогать Украине из-за угрозы третьей мировой войны

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Участие НАТО в спецоперации на Украине может перерасти в Третью мировую войну, считает Жозеп Боррель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО не будет вмешиваться в специальную операцию РФ на Украине, так как это может перерасти в Третью мировую войну. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«НАТО не станет участником конфликта вокруг Украины. В противном случае это может перерасти в Третью мировую войну», — передает ТАСС слова Борреля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что о Третьей мировой войне говорят только на Западе. «У них это в подкорке постоянно всплывает, но мы об этом никогда не говорим. Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме», — заявил Лавров.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент существует явная угроза ядерной войны. Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны постоянно крутиться в голове и западных политиков, пишет RT. Министр заявил, что Третья мировая война, в случае ее начала, скорее всего станет ядерной, сообщает телеканал 360.

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НАТО не будет вмешиваться в специальную операцию РФ на Украине, так как это может перерасти в Третью мировую войну. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «НАТО не станет участником конфликта вокруг Украины. В противном случае это может перерасти в Третью мировую войну», — передает ТАСС слова Борреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что о Третьей мировой войне говорят только на Западе. «У них это в подкорке постоянно всплывает, но мы об этом никогда не говорим. Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме», — заявил Лавров. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент существует явная угроза ядерной войны. Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны постоянно крутиться в голове и западных политиков, пишет RT. Министр заявил, что Третья мировая война, в случае ее начала, скорее всего станет ядерной, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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