НАТО не будет помогать Украине из-за угрозы третьей мировой войны

10 марта 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Участие НАТО в спецоперации на Украине может перерасти в Третью мировую войну, считает Жозеп Боррель Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не будет вмешиваться в специальную операцию РФ на Украине, так как это может перерасти в Третью мировую войну. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «НАТО не станет участником конфликта вокруг Украины. В противном случае это может перерасти в Третью мировую войну», — передает ТАСС слова Борреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что о Третьей мировой войне говорят только на Западе. «У них это в подкорке постоянно всплывает, но мы об этом никогда не говорим. Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме», — заявил Лавров. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент существует явная угроза ядерной войны. Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны постоянно крутиться в голове и западных политиков, пишет RT. Министр заявил, что Третья мировая война, в случае ее начала, скорее всего станет ядерной, сообщает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО не будет вмешиваться в специальную операцию РФ на Украине, так как это может перерасти в Третью мировую войну. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «НАТО не станет участником конфликта вокруг Украины. В противном случае это может перерасти в Третью мировую войну», — передает ТАСС слова Борреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что о Третьей мировой войне говорят только на Западе. «У них это в подкорке постоянно всплывает, но мы об этом никогда не говорим. Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме», — заявил Лавров. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент существует явная угроза ядерной войны. Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны постоянно крутиться в голове и западных политиков, пишет RT. Министр заявил, что Третья мировая война, в случае ее начала, скорее всего станет ядерной, сообщает телеканал 360.