В ХМАО закрываются рестораны KFC Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО закрываются рестораны сети KFC из-за заявления компании Yum! Brands о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Информацию о закрытии ресторанов подтвердили URA.RU в точках сети, а также пользователи в социальных сетях.

«Мы закрылись на неопределенный срок. На данный момент мы не работаем», — сказали в единственном ресторане Ханты-Мансийска. В Сургуте также подтвердили информацию о закрытии ресторана KFC.

Несмотря на массовые закрытия, не все точки KFC приостановили свою работу. В Нижневартовске в объявлении на одном из закрытых ресторанов сообщается, что еще две точки по-прежнему работают. В Сургуте также работает только один из ресторанов сети. Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию был отправлен в пресс-службу компании.

Компания Yum! Brands заявила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России 9 марта, при этом не указав даты закрытия ресторанов. Такое же решение принял McDonald’s, объявив о закрытии ресторанов в России. Однако рестораны продолжили работу в ХМАО несмотря на санкции.

Ранее URA.RU писало, что с началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, на Россию обрушились массовые санкции. Западные компании начали угрожать уходом с российского рынка, а затем начали покидать страну.

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